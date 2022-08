RND: Polski rząd wypowiada wojnę von der Leyen

Agencja RedaktionsNetzwerk Deutschlands (RND) relacjonuje w środę (10.08.2022) niedawną wypowiedź szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu z tygodnikiem „Sieci” na temat tzw. kamieni milowych, których wypełnienie jest warunkiem wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. „Zasugerował, że istnieje spisek przeciwko Polsce. Cel: Polska powinna podporządkować się Niemcom” – interpretuje RND słowa szefa PiS.

Przypomina, że ostatnio Komisja Europejska porozumiała się z polskim rządem co do warunków wypłaty środków w wysokości 35 mld euro. „W tym celu musiałaby zostać zmieniona przede wszystkim ustawa o reżimie dyscyplinarnym dla sędziów w Polsce. Nominalnie wprawdzie to nastąpiło, ale nie wystarcza przewodniczącej Komisji. Ursula von der Leyen powiedziała ostatnio, że zmiany są niewystarczające, by odblokować środki” – relacjonuje RND.

„Narodowokonserwatywny rząd w Warszawie widzi to inaczej. Uważa, że wraz z nową ustawą spełniono warunki wypłaty pieniędzy” – dodaje.

„Brutalna retoryka”

„Stosunki między KE a rządem w Polsce mogą się jeszcze pogorszyć” – ocenia agencja. Jak pisze, można tak przypuszczać na podstawie wypowiedzi sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego, że gdyby KE próbowała docisnąć Polskę do ściany, „nie pozostaje nam nic innego jak wyciągnąć wszystkie armaty, które są w naszym arsenale i odpowiedzieć ogniem zaporowym”. RND dodaje, że Sobolewski mówił tez o taktyce „ząb za ząb”, możliwości wetowania inicjatyw UE oraz montowania koalicji na rzecz odwołania von der Leyen.

Jak pisze RND, rzeczniczka KE nie chciała we wtorek (09.08.2022) komentować wypowiedzi Kaczyńskiego. Ostra krytykę wyraził za to europoseł niemieckiej liberalnej FDP Moritz Koerner. „Brutalna retoryka Kaczyńskiego ma odwrócić uwagę od tego, że polski rząd do tej pory nie wypełnił uzgodnionych kamieni milowych, od których zależy wypłata pieniędzy na odbudowę” – powiedział w rozmowie z RND.

Moritz Koerner dodał, że „Komisja musi pozostać twarda. Dopóki nie zostanie przywrócona zniszczona przez partię PiS niezawisłość sądownictwa, żadne pieniądze nie mogą popłynąć”.

