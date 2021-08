RKI: Początek czwartej fali pandemii koronawirusa

Najnowszy tygodniowy raport niemieckiego Instytutu Roberta Kocha (RKI) oficjalnie potwierdza to, czego obawiano się w Niemczech od tygodni: zaczęła się kolejna, czwarta fala pandemii koronawirusa. Odsetek pozytywnych wyników testów PCR przeprowadzonych w ciągu tygodnia do połowy sierpnia wzrósł z 4 do 6 procent – informuje RKI. Podstawą do sporządzenia tych wyliczeń były wyniki około pół miliona testów z 200 laboratoriów.

W piątek (20.08.2021) RKI podał, że w ciągu minionej doby odnotowano w Niemczech 9280 nowych przypadków koronawirusa oraz 13 zgonów w związku z COVID-19.

„Tym samym widać wyraźnie początek czwartej fali, która narasta w szczególności przez infekcje wśród młodych dorosłych” – potwierdzono w raporcie. Wskazano też, że część osób, u których stwierdzono koronawirusa, zakaziła się w trakcie pobytu za granicą, na przykład na Bałkanach, w Turcji albo w Hiszpanii.

RKI ocenia, że zagrożenie zdrowia osób, które jeszcze nie są zaszczepione na COVID-19 albo przyjęły tylko jedną dawkę szczepionki, nadal jest wysokie. Dla osób w pełni zaszczepionych ryzyko to jest umiarkowane – uważa Instytut.

Pięć tygodni wcześniej niż w 2020 roku

Eksperci zauważają też, że już od początku lipca wzrastał wskaźnik zapadalności w Niemczech, obrazujący średnią liczbę nowych infekcji na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu siedmiu dni. Dotyczyło to przede wszystkim osób z grup wiekowych od 10 do 49 lat. Podobny wzrost w tych grupach zaobserwowano także latem 2020 roku, ale miał miejsce pięć tygodni później niż w tym roku, czyli pod koniec września i na początku października. Wówczas nie było jeszcze szczepień na COVID-19.

Zainteresowanie szczepieniami na COVID-19 wśród nastolatków w Niemczech wyraźnie wzrosło

Tego lata dominuje bardziej zakaźny wariant Delta koronawirusa, który powoduje do 99 procent nowych infekcji. Wskaźnik zapadalności dla całych Niemiec wzrósł w piątek (20.08.2021) do 48,8 przypadków na 100 mieszkańców w ciągu siedmiu dni, ale między poszczególnymi regionami Niemiec występują tu znaczące różnice. W Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec wynosi on już 83,4, zaś w samym powiecie Leverkusen w tym landzie - aż 149. Z kolei na przykład w Saksonii przy granicy z Polską wskaźnik zapadalności wynosił w piątek 14.

Więcej nastolatków chce się szczepić

Do tej pory zapadalność była podstawowym wskaźnikiem, w oparciu o który podejmowano decyzje o obostrzeniach pandemicznych. Wkrótce pod uwagę brane będą również inne kryteria, jak obłożenie szpitali czy odsetek zaszczepionych. Około 64 procent mieszkańców Niemiec otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19, a pełną ochronę ma blisko 58 procent.

W tym tygodniu niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) zaleciła także szczepienia nastolatków w wieku od 12 lat. Według organizacji lekarzy pediatrów od tego czasu zainteresowanie szczepieniami dzieci i młodzieży widocznie wzrosło.

(DPA, AFP/widz)