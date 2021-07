„Rheinische Post“: Powiat Kleve odsyła bezdomnych do Polski

„Kleve. Jest tu mniej niż sto osób, które tamtejsze urzędy i służby porządkowe uznają za bezdomnych. Mniej więcej dwie trzecie z nich są ‘zarejestrowane’ w tym mieście jako bezdomni. Wśród nich – licząca około 25 osób grupa, która zwłaszcza w miesiącach letnich szczególnie rzuca się w Kleve w oczy” – tak zaczyna się reportaż „Rheinische Post”.

Próby odesłania do Polski

„Mamy tu do czynienia z bezdomnymi z obszaru Europy Wschodniej, głównie z Polski” – mówi kierownik urzędu ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego w Kleve Ralph van Hoof.

Teraz powiat Kleve potwierdził, że próbowano stamtąd odesłać do kraju pochodzenia dwóch obywateli Polski, przebywających na terenie miasta jako bezdomni. Według rzecznika powiatu Kleve Benedikta Giesbersa, Urząd do spraw cudzoziemców odebrał im prawo swobodnego poruszania się; jedną osobę odesłano w ubiegłym tygodniu do Polski, a „miejsce pobytu drugiej jest nieznane”.

Podstawowe swobody, ale z warunkami

Powiatowy urząd do spraw cudzoziemców w Kleve wyjaśnił w związku z tą sprawą, że prawo swobodnego przepływu siły roboczej w obrębie UE należy do podstawowych swobód zagwarantowanych w prawie europejskim. W tym celu muszą jednak zostać spełnione określone warunki. Niepracujący obywatele państw UE muszą mieć wystarczające ubezpieczenie zdrowotne i wystarczające środki dożycia.

„Urzędy do spraw socjalnych w gminach należących do powiatu Kleve informują regularnie urząd do spraw cudzoziemców o świadczeniach pobieranych przez wchodzących tu w grę obywateli państw UE. Urząd do spraw cudzoziemców sprawdza w związku z tym, czy w przypadku określonych osób nie należy odebrać im prawa swobodnego przemieszczania się“ – wyjaśnił w odpowiedzi na zadane mu przez „Rheinische Post” pytanie w tej sprawie rzecznik powiatu Benedikt Giesbers.

W takim przypadku dana osoba otrzymuje po rozmowie rozporządzenie wzywające ją do opuszczenia terytorium Niemiec wraz z informacją o grożącym jej wydaleniu. Jak powiedział dalej Giesbers: „Jeżeli dany obywatel UE nadal pozostaje w Niemczech po upływie terminu, w którym miał je opuścić, wtedy jego pobyt jest na ogół przymusowo zakończony, co oznacza, że osoba ta zostaje wydalona do kraju pochodzenia”.

