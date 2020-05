RFN: Renesans kin samochodowych. Pierwsze śluby drive-in

Ponieważ restrykcje związane z epidemią koronawirusa nie pozwalają na bliższe kontakty i skupiska ludzi, zaczęto szukać nowych rozwiązań dla ożywienia życia kulturalnego, ale i społecznego. Okazało się, że przestarzałe autokina stwarzają dobre warunki na wspólne przeżywanie koncertów, występów kabaretowych, a teraz nawet ceremonii ślubnych. Dla Janine i Philippa Schulzów była to jedyna szansa, aby pomimo epidemii koronawirusa móc zawrzeć małżeństwo w asyście gości, a nie tylko urzędnika stanu cywilnego. Ich ślub odbył się we wtorek 5 maja w autokinie w Duesseldorfie

Burmistrz Duesseldorfu Thomas Geisel udzielił ślubu młodej parze, która wraz z nim siedziała na scenie. Państwo młodzi mogli zaprosić na ceremonię przyjaciół i rodzinę, którzy przyjechali 30 samochodami. Zaparkowali w rzędach i z samochodu mogli śledzić uroczystość na scenie. Dźwięk dochodził do każdego samochodu na falach radiowych UKF na wyznaczonej częstotliwości.

Janine i Philipp: ślub w autokinie

– Cudne było to, że wszyscy mogli być z nami – powiedziała Janine Schulz. Jeszcze do czwartku ubiegłego tygodnia ona i jej mąż wychodzili z założenia, że na ślubie będą tylko we dwójkę z urzędnikiem, bez gości, bez rodziny, bez przyjaciół.

Pomysłowa agencja

– Myśleliśmy, że naprawdę będziemy brać ślub sami – opowiada Janine. W ubiegłym tygodniu zadzwonił do nich Urząd Stanu Cywilnego z pytaniem, czy byliby zainteresowani wzięciem ślubu w kinie samochodowym. Obydwoje natychmiast się zgodzili. We wtorek w Duesseldorfie odbyły się jeszcze dwa takie śluby.

W kinie samochodowym na terenie targów odbywały się już w ubiegłych tygodniach nabożeństwa, koncerty i seanse filmowe, które trzeba było właściwie odwołać ze względu na koronawirusa. Organizacją tych imprez zajmuje się miejska agencja D.Life. Dyrektor organizacyjny agencji Michael Brill przyznaje, że śluby w autokinie to zupełnie nowy format. – Czegoś takiego jeszcze nie było – mówi.

Ślub w czasach pandemii

Sami organizatorzy są ciekawi, czy podobało się to nowożeńcom i gościom, dlatego wyznaczono jak dotąd tylko jeden termin - 5 maja. Jeżeli znajdzie się jeszcze więcej chętnych par, mogą one zgłaszać się do urzędu miasta i zapytać o następne takie możliwości.

Jeden gość wiecej

Z dużego wesela Janine i Philipp musieli na razie zrezygnować, przyjaciele i rodzina rozjechali się po ceremonii. Obiad zjedli w małym gronie. Ze względu na koronawirusa nie ma na razie mowy o przyjęciach. – Ale za rok albo dwa nadrobimy to z nawiązką. Na weselu będzie wtedy też ich potomstwo: panna młoda jest w zaawansowanej ciąży.

(WDR/ma)