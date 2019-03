RFN: Po wyroku na Attac organizacje pozarządowe drżą o swoją przyszłość

Organizacja pozarządowa Transparency International działająca na rzecz walki z korupcją uważa, że praca krytycznych NGO w Niemczech jest zagrożona. Zaniepokojenie budzi postanowienie Federalnego Trybunału Finansowego (BFH), który pozbawił alterglobalistyczny Attac statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

– Decydujący jest polityczny wymiar tego wyroku, który może doprowadzić do wątpliwego z punktu widzenia konstytucji, ograniczenia możliwości kształtowania opinii publicznej przez organizacje pozarządowe – powiedział w środę (7.03.2019) w Berlinie wiceszef Transparency Hartmut Bäumer. Jak dodał, aktorzy życia publicznego mogą próbować położyć kres niewygodnej krytyce.

Federalny Trybunał Finansowy z siedzibą w Monachium

Wyrokiem ogłoszonym 26 lutego br. Federalny Trybunał Finansowy pozbawił Attac statusu OPP. Sędziowie BFH uzasadnili swoją decyzję twierdzeniem, że Attac próbuje wywierać wpływ na polityczne poglądy społeczeństwa. Uchylił tym samym wcześniejszy wyrok Heskiego Sądu Finansowego, który potwierdził Attacowi status OPP.

Polityczna samowola

– Taka interpretacja toruje drogę politycznej arbitralności – skrytykowała Transparency International wyrok BFH.

Tuż po ogłoszeniu wyroku BFH sekretarz stanu w ministerstwie transportu Steffen Bilger (CDU) i inni politycy chadecji zaczęli się domagać, by statusu OPP pozbawić też organizację ochrony środowiska Deutsche Umwelthilfe. Politycy FDP chcą teraz tego także dla organizacji ochrony zwierząt, bo przez swoje kampanie „dyskredytują” one rolnictwo. – Status organizacji pożytku publicznego nie może być środkiem nacisku ze strony partii politycznych czy wręcz ministerstw, tak jak robią to w tej chwili nawet sekretarze stanu – wyjaśnił Hartmut Bäumer.

– Wyrok BFH oznacza, że w przyszłości także organizacje ze statusem OPP, które zajmują jednoznaczne stanowisko i wpływają na decyzje polityczne, mogą utracić ten status pod naciskiem politycznym – ostrzega Transparency International.