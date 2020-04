RFN: Ostrzejsze kary za wykroczenia na drogach

Od wtorku 28 kwietnia 2020 w RFN w życie wchodzą znowelizowane przepisy kodeksu drogowego. Podajemy listę najważniejszych zmian.

1. Przekroczenie prędkości

Kierowcy nie przestrzegający ograniczenia prędkości będą płacić wyższe mandaty i szybciej będą tracić prawo jazdy.

Kto na terenie zabudowanym przekracza dopuszczalną szybkość o co najmniej 16 km/godz., dostaje jeden punkt karny w rejestrze we Flensburgu i do tego płaci mandat wysokości 70 euro (teren zabudowany) lub 60 euro (teren niezabudowany).

Kto na terenie zabudowanym przekracza dozwoloną szybkość o co najmniej 21 km/godz., oprócz mandatu 80 euro i dwóch punktów karnych straci prawo jazdy na miesiąc.

W terenie niezabudowanym kary te wynoszą odpowiednio 95 euro i utratę prawa jazdy na miesiąc przy przekroczeniu dozwolonej prędkości o 26 km/godz.

Autostrada w czasach koronakryzysu, Badenia-Wirtembergia, kwiecień 2020

2. Korytarz życia

Od roku 2017 kierowcy nie tworzący korytarza życia płacą 200 euro kary i otrzymują dwa punkty karne. Obecnie kary te zostały zaostrzone: kto nie tworzy korytarza życia nawet w sytuacji bez konkretnego zagrożenia czy utrudniania przejazdu służbom ratunkowym i policji, ten otrzymuje zakaz prowadzenia samochodu na miesiąc. Do tej pory karę tę stosowano przy rzeczywistym utrudnianiu przejazdu czy za spowodowanie zagrożenia dla osób trzecich lub uszkodzenie mienia. Kary za te wykroczenia zostają podwyższone odpowiednio do 240, 280 i 320 euro plus 2 punkty we Flensburgu i odebranie prawa jazdy na miesiąc.

Kierowcy, którzy niezgodnie z przepisami sami przyjeżdżają korytarzem życia, płacą co najmniej 240 euro kary, otrzymują dwa punkty karne i zakaz prowadzenia samochodu przez miesiąc.

3. Niewłaściwe parkowanie

Władze samorządowe mają prawo podwyższyć kary za niewłaściwe parkowanie. Kary te mogą wynieść do 100 euro i kierowca może dostać nawet jeden punkt karny.

Kto parkuje samochód zakłócając widoczność, zamiast 15 euro będzie płacił 35.

Kto parkując utrudnia dojazd straży pożarnej, ten zamiast 35 euro zapłaci 55 euro.

Za utrudnianie dojazdu służb ratunkowych płaci się 100 euro i otrzymuje jeden punkt karny.

55 euro kosztuje niedozwolone parkowanie w miejscu dla osób z niepełnosprawnościami lub na miejscach przewidzianych dla samochodów elektrycznych i car-sharingowych.

Kto zatrzymuje się lub parkuje w drugim rzędzie, płaci co najmniej 55 euro.

Berlin. Nowe przepisy lepiej chronią rowerzystów

4. Lepsza ochrona rowerzystów

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu drogowego samochody dostawcze i ciężarówki powyżej 3,5 t w terenie zabudowanym przy skręcie w prawo nie mogą jechać szybciej niż 10 km/godz. Kto łamie ten przepis, płaci karę w wysokości 70 euro i otrzymuje jeden punkt karny. Rowerzyści mogą jechać obok siebie, o ile nie zakłócają tym ruchu drogowego.

Kierowcy wyprzedzając rowerzystów lub innych uczestników ruchu muszą zachować minimalny odstęp 1,5 m na terenie zabudowanym i 2 m poza terenem zabudowanym.

5. Zakaz aplikacji wykrywających radary

Kto używa podczas jazdy aplikacji wykrywającej radary, ten płaci 75 euro i otrzymuje jeden punkt karny.

Za pozerski styl jazdy, czyli powodowanie nadmiernego hałasu i emisji spalin kierowca ryzykuje mandat wysokości 100 euro.

(DPA / ma)

