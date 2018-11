RFN. Azylanci mają nowe obowiązki

Uchodźcy, którzy uzyskali w Niemczech azyl, muszą w przyszłości aktywnie uczestniczyć w weryfikacji tego statusu. Bundestag uchwalił nowelizację stosownej ustawy. Do tej pory osoby występujące o azyl były zobowiązane do współdziałania z władzami tylko przy składaniu wniosku, ale nie przy okresowej weryfikacji ich statusu co trzy lata.

Kiedy azylanci w przyszłości nie będą stawiać się w urzędzie w celu weryfikacji ich statusu albo nie będą w dostatecznym stopniu starać się o dokumenty, będzie można nakładać na nich kary, a decyzja o ich statusie będzie mogła być wtedy podejmowana na podstawie akt. Osoby te będą musiały też poddawać się procedurom śledczym.

Regulacje te dotkną przede wszystkim osoby, które wystąpiły o azyl w RFN w latach 2015 i 2016, kiedy w związku z licznym napływem imigrantów wystarczyło złożenie pisemnego wniosku, nawet bez rozmowy i potwierdzenia tożsamości czy narodowości.

Krytyka ze strony Zielonych i Lewicy

Rząd RFN chce w ten sposób przyśpieszyć procedury ewentualnego odwoływania decyzji o przyznaniu azylu. Oprócz partii koalicyjnych CDU/CSU i SPD za nowelizacją ustawy głosowały FDP i AfD.

Odrzuciły ją natomiast Lewica i Zieloni. Ekspertka Lewicy ds. wewnętrznych Ulla Jelpke określiła taką weryfikację mianem „czystych szykan”, które wywołują niepewność u azylantów i przysparzają pracy urzędom.

Krytycznie wyraziło się o niej także zrzeszenie adwokatów, które obawia się, że weryfikacja bez współpracy azylantów może doprowadzić do tego, że odbierany będzie im azyl.

Ponad 750 tys. przypadków

Dyrektor Federalnego Urzędu Migracji i Uchodźców (BAMF) Hans-Eckhard Sommer poinformował, że do roku 2020 konieczna będzie weryfikacja 773 tys. przypadków. Z tego względu jest to ważny i celowy krok dla przyspieszenia procedur. Hans-Eckhard Sommer jest nowym szefem BAMF. Przedtem był on ekspertem ds. azylowych w bawarskim ministerstwie spraw wewnętrznych



(afp/ma)