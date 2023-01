Resort obrony Niemiec nie komentuje pogłosek o dymisji minister Lambrecht

Minister obrony Christine Lambrecht chce zrezygnować ze stanowiska - poinformował w piątek wieczorem kanał infomacyjny ntv powołując się na informacje z kręgów SPD. Wynika z nich, że socjaldemokratka miała sama podjąć decyzję i nie została do niej zmuszona przez biuro kanclerskie. O odejściu, informują także sobotnie wydania dienników „Bild” oraz „Sueddeutsche Zeitung”. Z kolei według „Spiegla” oficjalnego komunikatu można spodziewać się w poniedziałek.

Lambrecht od początku roku miała kilkakrotnie rozmawiać o swojej rezygnacji z kanclerzem Olafem Scholzem. Według ntv trwają już poszukiwania następcy. W SPD brana jest pod uwagę pełnomocniczka Bundestagu ds. sił zbrojnych Eva Hoegl oraz przewodniczący partii Lars Klingbeil.

Ostatnio z powodu niefortunnego klipu wideo z życzeniami noworocznymi wrosła presja na krytykowaną od początku szefową resortu obrony. Politycy opozycji kwestionują kompetencje Christine Lambrecht i domagają się jej dymisji.

SPD zaskoczona

To, że decyzja o dymisji ponoć zapadła, może być jednak sporym zaskoczeniem. Na piątkowym posiedzeniu SPD, w którym wziął udział również kanclerz Scholz, nic nie wskazywało na planowane ustąpienie minister obrony. Niezwykły jest także moment podjęcia decyzji, gdyż w przyszłym tygodniu w Ramstein w Niemczech spotkają się kraje wspierające Ukrainę, by zadecydować o dalszej pomocy wojskowej. Najpóźniej do tego czasu niemiecki rząd będzie musiał ustosunkować się wobec rosnących żądań krajów partnerskich, w tym Polski, dotyczących przekazania Ukrainie czołgów Leopard.

Pogłoski

Na pytanie, czy Lambrecht nadal cieszy się zaufaniem kanclerza Scholza, rzecznik rządu zapewnił, że tak jest, oraz że szef rządu dobrze i w duchu zaufania współpracuje ze wszystkimi kolegami z gabinetu, co dotyczy również minister obrony. Rzecznik dodał także, że kanclerz podtrzymuje swoją grudniową opinię o Christine Lambrecht, którą uważa za „pierwszorzędną minister obrony i w tej kwestii nic się nie zmieniło".

Natomiast na zapytanie agencji informacyjnej AFP o dymisję Lambrecht rzecznik resortu obrony powiedział w piątek wieczorem: „Są to pogłoski, których nie komentujemy".

(ntv/rtr/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>