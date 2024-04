Raport: wiele ataków na dziennikarzy w Niemczech

Zdaniem autorów raportu do znacznego wzrostu liczby ataków na pracowników mediów w ostatnich latach przyczyniła się pandemia koronawirusa. Według organizacji Reporterzy bez Granic, której raport zostanie zaprezentowany we wtorek (09.04.2024), w 2022 roku doszło do 103 ataków na dziennikarzy, a w roku 2023 – do 41.

W tym roku wzrost liczby ataków

Pomimo niższych danych za ubiegły rok, organizacja jest zaniepokojona, ponieważ liczba ataków nie spadła jeszcze do poziomu sprzed pandemii. W 2019 roku odnotowano tylko 13 ataków. W raporcie zwrócono uwagę na ponowny wzrost liczby ataków w roku bieżącym, przede wszystkim w związku z protestami rolników. Obserwuje się tu także nowy rodzaj agresji. – Rolnicy zablokowali ostatnio dostawę gazet w kilku krajach związkowych przy pomocy ciągników i hałd obornika – mówi Michael Rediske, członek zarządu niemieckiego oddziału Reporterów bez Granic.

Dziennikarze są ofiarami przemocy nie tylko na wojnie Zdjęcie: Maca Vojtech Darvik/CTK/dpa/picture alliance

Najczęstszym rodzajem ataku w 2023 roku były kopnięcia, ciosy pięścią lub uderzenia przedmiotami. W analizie uwzględniono tylko ataki, które były bezpośrednio wymierzone w ciało lub sprzęt dziennikarzy. Dwanaście z 41 ataków miało miejsce w Saksonii, sześć w Bawarii, a pięć w Berlinie. Dziennikarze byli szczególnie często atakowani podczas pracy na imprezach partyjnych lub demonstracjach. Zarejestrowano tu 32 incydenty. 18 ataków można przypisać zwolennikom teorii spiskowych lub skrajnej prawicy.

Wolność prasy w Niemczech

Oprócz ataków na dziennikarzy raport zajmuje się również wpływami nowych przepisów na wolność prasy w Niemczech. Na poziomie UE ustawa o usługach cyfrowych i ustawa o wolności mediów mogą mieć wpływ na sytuację dziennikarzy w Niemczech. Reporterzy bez Granic są szczególnie krytyczni wobec wykorzystywania przez rząd oprogramowania szpiegującego przeciwko pracownikom mediów. Zdaniem tej organizacji konieczne jest tu ustanowienie lepszych warunków prawnych.

Organizacja Reporterzy bez Granic dostrzega też pole do poprawy pod względem różnorodności mediów. Chociaż Niemcy mają stosunkowo wysoki poziom różnorodności w porównaniu z innymi krajami, ten od dłuższego czasu spada, zwłaszcza jeśli chodzi o gazety lokalne. W tym przypadku rząd Niemiec powinien ją dotować i promować dziennikarstwo non-profit, zgodnie z zapowiedzią zawartą w umowie koalicyjnej.

(KNA/jak)

