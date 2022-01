REPARACJE DLA POLSKI. Między fejkiem a półprawdą

Użyte w programie cytaty:

„Polacy otrzymali dotąd tylko 1 procent kompensacji tego, co otrzymali obywatele innych krajów zachodnich i Izraela. Przy czym nasze straty były w stosunku do liczby ludności najwyższe na świecie”. (premier Polski Mateusz Morawiecki, "Der Spiegel", luty 2018) W tym programie rozprawiać z różnymi półprawdami, czasem fajkami czy stereotypami. Podejmujemy tematy, które dotyczą Polski i Niemiec, a takich w ostatnim czasie nie brakuje. Reparacje do takich tematów bezsprzecznie należą. Zapraszamy na rozmowę z Krzysztofem Ruchniewiczem, dyrektorem Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

