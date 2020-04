Rekordy niemieckiej zbrojeniówki

Wartość kontraktów zaakceptowanych przez Berlin w pierwszym kwartale 2020 (1,16 miliarda euro) przewyższa ich wartość w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,12 miliarda euro). Wynika to z odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki na pisemne zapytanie Sevim Dagdelen, rzeczniczki frakcji Lewica.

Wyznacznik aktualnej polityki

Podczas gdy wartość zbrojeniowych kontraktów eksportowych do krajów UE i NATO zmalała, wartość umów z krajami rozwijającymi się wzrosła z 134 milionów euro w 2019 roku do 360 milionów euro w pierwszym kwartale 2020. Przedmiotem kontraktów jest głównie broń wojenna. Odbiorcą tego typu broni o wartości 290 milionów euro jest Egipt. Grupa krajów rozwijających się należy do tzw. „krajów trzecich”, czyli tych spoza UE i NATO.

Okręt podwodny do Egiptu

Wedle danych resortu gospodarki, wartość zaakceptowanych kontrakty dla krajów trzecich wzrosła z 390 do 615 milionów euro. Dotyczą one głównie broni i uzbrojenia dla marynarki. Niedawno ujawniono informacje dotyczące planów eksportu niemieckich okrętów podwodnych do Egiptu. Ten arabski kraj był w analizowanym okresie największym odbiorcą niemieckiego uzbrojenia (290 milionów euro).

Handel z Egiptem od dawna jest krytykowany przez organizacje pozarządowe. Wynika to z braku poszanowania praw człowieka w tym kraju oraz z jego udziału w konflikcie w Jemenie, gdzie Kair przeforsował między innymi blokadę morską.

Rekordy w handlu bronią

Rzeczniczka Lewicy Sevim Dagdelen domaga się przestawienia przemysłu obronnego na dobra cywilne i artykuły medyczne. Regularnie wysyła do ministerstwa gospodarki zapytania o eksport broni i uzbrojenia. Z danych resortu wynika, że w 2019 roku wartość umów po raz pierwszy przebiła granicę 8 miliardów euro. Dane za pierwszy kwartał 2020 pokazują, że ten trend się nie zmienia.

