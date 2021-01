Rekordowe zasoby Niemców. Akcje, polisy, gotówka

Zasoby finansowe gospodarstw domowych w RFN wzrosły w III kwartale 2020 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału o 1,6 proc. do nowego rekordu 6,74 bln euro, jak ogłosił Bundesbank w piątek (15.01.2021) we Frankfurcie n. Menem.

„Rozwój w raportowanym kwartale ponownie wynikał z dalszego gromadzenia oszczędności oraz trwającego ożywienia na rynku kapitałowym”- wyjaśnił niemiecki bank centralny. Dynamika rozwoju jednak nieco osłabła. W II kwartale 2020 aktywa finansowe miały wzrost na poziomie 4 proc.

W gromadzeniu zasobów finansowych w Niemczech ważną rolę nadal odgrywa bezpieczeństwo. Indywidualne gospodarstwa domowe w III kwartale preferowały przede wszystkim gotówkę i depozyty; zasoby te wzrosły o 41 mld. euro. Wartość polis ubezpieczeniowych wzrosła o 19 mld euro.

- Jednocześnie szybko zwiększało się zaangażowanie prywatnych gospodarstw domowych na rynku kapitałowym - wyjaśnia Bundesbank. Zakupiono akcje i udziały w funduszach o wartości 20 mld euro. Akcje spółek zagranicznych cieszyły się „większym wzięciem niż kiedykolwiek dotąd w przeszłości". Prywatni konsumenci korzystali z bardzo niskich stóp procentowych w ostatnich kwartałach, aby zaciągnąć tanie pożyczki w bankach - zwłaszcza kredyty mieszkaniowe w bankach krajowych.

Ogółem zadłużenie gospodarstw domowych w III kwartale wzrosło o 28 mld euro do 1,94 bln euro.

rtr/ma

