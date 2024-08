Rekordowe odprawy. Koncern przenosi produkcję do Polski

Niemiecki koncern Miele przenosi produkcję pralek do Polski. Zwolnieni pracownicy dostaną rekordowe odprawy.

Niemiecki producent sprzątu AGD – firma Miele – przenosi dużą część swojej produkcji pralek do Polski i redukuje zatrudnienie w Niemczech. Dotyczy to ponad tysiąca miejsc pracy. Ci, którzy odejdą, skorzystają z długo negocjowanego programu zwolnień. Niektórzy mogą liczyć na rekordowe odprawy, wynoszące do 270 tys. euro – podały magazyny „Stern” i „Capital”.

Przenosi produkcję do Polski

Firma Miele poinformowała w lutym br. o likwidacji 1300 miejsc pracy w Niemczech. Spośród nich 700 stanowisk przy produkcji pralek ma zostać przeniesionych do polskiego zakładu w Ksawerowie. Miele zatrudnia na całym świecie ponad 23 tys. osób, z czego prawie 12 tys. w Niemczech.

W czerwcu firma osiągnęła porozumienie ze związkiem zawodowym IG Metall w sprawie „przyszłego i społecznego układu zbiorowego”, który gwarantuje niemieckim zakładom pracę do 2028 roku. Uzgodniono także program dobrowolnych odejść z hojnymi odprawami. Jak dowiedziały się „Stern" i „Capital", uzgodniona formuła obliczeniowa może skutkować w indywidualnych przypadkach przy długoletniej pracy w zakładzie odprawami w wysokości do 270 tys. euro.

Rekordowe sumy

Firma potwierdziła, że odprawy są ograniczone do tej maksymalnej kwoty. Oznacza to, że rodzinna firma z siedzibą w Gütersloh w Nadrenii Północnej-Westfalii wypłaca odchodzącym pracownikom jedne z najwyższych odpraw w Niemczech.

Wcześniej takie sumy znane były tylko ze znacznie większych firm, takich jak SAP czy Bayer. Koncern SAP poinformował na początku tego roku o planach redukcji tysięcy miejsc pracy w związku z erą sztucznej inteligencji. W tym celu firma wprowadziła program odpraw, który umożliwia pracownikom w wieku 55 lat i starszym przejście na wcześniejszą emeryturę. Program zwolnień i wcześniejszych emerytur spotkał się z większym zainteresowaniem, niż się spodziewano, w wyniku czego firma nawet rozszerzyła program. Zamiast planowanych 8 tys. miejsc pracy zwolnienia dotkną 9-10 tys. osób. SAP szacuje obecnie całkowity koszt programu na 3 mld euro.

