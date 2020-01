Rekordowa sprzedaż volkswagenów

UE toruje drogę pozwom zbiorowym. Konsumenci idą po swoje

Państwa UE porozumiały się ws. jednolitych regulacji co do pozwów zbiorowych. Oznacza to, że konsumenci już niebawem będą mogli wspólnie ubiegać się o odszkodowania od nieuczciwych sprzedawców. (28.11.2019)