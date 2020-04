Rekord NASA: Tłumy chcą lecieć w kosmos

Aż 12 tysięcy młodych kobiet i mężczyzn pragnie zdobyć zawód astronauty i wziąć udział w locie załogowym na Księżyc albo spędzić kilka miesięcy na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Jest to druga, najwyższa liczba kandydatów w historii NASA.

Ambitny program kosmiczny Artemida

Nowy narybek kandydatów na astronautów, którzy w ciągu czterech minionych tygodni odpowiedzieli pozytywnie na ogłoszenie NASA, będzie przygotowywany do programu Artemis (pol. Artemida). To amerykański program lotów kosmicznych, realizowany przez NASA, prywatne spółki kosmiczne i partnerów zagranicznych, takich jak Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Celem tego programu jest ponowne wysłanie ludzi na Księżyc, w tym także pierwszej kobiety, do roku 2024.

Nazwa tej misji nie została wybrana przypadkowo, ponieważ grecka bogini Artemida była bliźniaczą siostrą Apolla. Pod tą nazwą Amerykanie przeprowadzili w latach 1966-1972 słynny program lotów załogowych na Księżyc.

Nowe pokolenie astronautów i nowe zadania

– To nowe pokolenie astronautów zbada o wiele dokładniej Księżyc niż to miało miejsce w przeszłości i poleci na Czerwoną Planetę (Marsa, red.) – oświadczył szef NASA Jim Bridenstine. Ich zadaniem będzie także zbudowanie bazy na orbicie okołoksiężycowej i przygotowanie lotów na Marsa. Nazwiska wybranych kandydatów poznamy latem 2021 roku.

Kandydatom do udziału w tym programie stawia się wysokie wymagania. Muszą mieć amerykańskie obywatelstwo, wylegitymować się przynajmniej dyplomem magistra w naukach przyrodniczych, matematyce lub dyscyplinach technicznych, dwa lata doświadczenia zawodowego lub przynajmniej tysiąc godzin nalotu. Ich rekrutacja już się rozpoczęła. Najlepsi z nich zostaną zaproszeni na rozmowę i badania lekarskie w Houston w stanie Teksas.

Następnie przejdą dwuletni trening specjalistyczny, obejmujący szkolenie w lotach kosmicznych, robotykę i pracę w przestrzeni kosmicznej, jak również doskonalenie umiejętności w pracy zespołowej i dowodzenie w trudnych sytuacjach. W 2024 roku Amerykanie planują wznowienie lotów załogowych na Księżyc. Sześć lat później zamierzają wysłać pierwszych ludzi na Marsa.

W poprzedniej akcji rekrutacyjnej, przeprowadzonej w 2017 roku, udział wzięła udział rekordowa liczba 18 tysięcy kandydatów, spośród których wybrano 11 kobiet i mężczyzn. W tej chwili NASA dysponuje 50 astronautami zdolnymi do lotu w kosmos.