Reforma Kościoła katolickiego. Biskup: „Homoseksualność to wola Boga“

W czwartek, 8 września, rozpoczyna się czwarte zgromadzenie synodalne niemieckich katolików, na którym zostanie ustalony przyszły kurs Kościoła katolickiego w Niemczech. W przeddzień spotkania swoje stanowisko w sprawie homoseksualności wyraził biskup Helmut Dieser z Akwizgranu. Stwierdził on, że nauczył się czegoś i nie postrzega homoseksualności jako „bożej gafy, lecz jako wolę Boga w tej samej mierze co stworzenie” – powiedział w wywiadzie dla magazynu „Christ & Welt” – dodatku do tygodnika „Die Zeit”.

Biskup Dieser opowiada się więc za udzielaniem błogosławieństwa związkom jednopłciowym. Jednak to, czy ksiądz w danej parafii błogosławi takie pary, jest osobistą decyzją podjętą w zgodzie z własnym sumieniem. Tak jest również w przypadku diecezji akwizgrańskiej.

Co z antykoncepcją?

Również środki antykoncepcyjne, takie jak pigułka czy prezerwatywa, muszą zostać poddane ponownej ocenie – postuluje bp Dieser. „Właśnie dlatego, że zalecamy antykoncepcję, wzmacniamy ochronę życia” – powiedział. Tabu pozostaje jednak tzw. pigułka „dzień po” i „wszelkie formy zabijania poczętego życia ludzkiego”.

Za zmianami w sposobie traktowania przez Kościół katolicki par homoseksualnych opowiedział się na łamach czasopisma „Publik-Forum” także biskup Peter Kohlgraf z Moguncji. Powiedział, że nie można traktować półzdań z Biblii, które odnoszą się do homoseksualności i jej oceny, jako wiecznie obowiązującego słowa bożego bez uwzględnienia kontekstu.

Według Kościoła homoseksualność jest grzechem

Zamiast tego moguncki biskup domaga się, by czerpać z nauk humanistycznych i nie zabraniać dyskusji „autorytarnymi decyzjami”. Nie chce jednak rozłamu w Kościele.

Poglądy obu niemieckich biskupów są sprzeczne ze stanowiskiem powszechnego Kościoła katolickiego, który uznaje homoseksualność za grzech.

Na rozpoczynającym się we Frankfurcie nad Menem synodzie niemieckich katolików biskupi i świeccy katolicy będą do soboty, 10 września, dyskutować o procesie reform. Akwizgrański bp Dieser kieruje synodalnym forum poświęconym partnerstwu i seksualności. Uważany jest za jednego z najbardziej postępowych biskupów katolickich w Niemczech.

(DPA, KNA/dom)