Jak to możliwe, że dziesiątki bestialskich zbrodni z czasów II wojny światowej nie zostały rozliczone, a ich sprawców i sprawczyń nie spotkała kara? Na to pytanie odpowiadają zespoły dziennikarskie z Deutsche Welle, Interii i Wirtualnej Polski. Mozolne śledztwa, wywiady, praca z materiałem źródłowym i analiza setek stron rodzinnych archiwów rzucają nowe światło na zapomniane lub przemilczane tragiczne wydarzenia z nieodległej przeszłości. Poruszająca książka „Zbrodnia bez kary” przywraca godność ofiarom, pokazuje mechanizmy chroniące sprawców i przypomina, że nigdy nie jest za późno na sprawiedliwość, nawet jeśli prawo pozostaje bezsilne.

Agnieszka Jankowska-Maik (@babka_od_histy)

„Mordercy są wśród nas“ – tak zatytułowany został w 1946 roku pierwszy powojenny niemiecki film fabularny. Pod tym względem w kolejnych dekadach zmieniło się niewiele. I jak udowadniają zebrane w tej książce intrygujące reportaże i wywiady, szczególnie niemieckie zbrodnie dokonane w Polsce i Europie Wschodniej w większości nie zostały rozliczone. Tym ważniejsze jest to, że zebrana została tu wiedza, sprawcy i ich czyny nazwani po imieniu, a ofiary dopuszczone do głosu – tak jak i ci nieliczni Niemcy, którzy przez długi czas próbowali poruszyć sumienia rodaków. Ta książka to nieodzowna lektura dla poznania Niemców, ich zbrodni i ich stosunku do II wojny światowej.

Prof. dr Stephan Lehnstaedt, Touro College Berlin

Wyjątkowy zbiór przedstawiający biografie znanych oraz mniej znanych niemieckich zbrodniarzy wojennych, bezwzględnych i brutalnych morderców, którzy w większości przypadków nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Każda zbrodnia, prędzej czy później doczeka się kary. Dowodem na to jest także ta książka. Bo czy nie jest karą dla potomków niemieckich zbrodniarzy życie z tym piętnem? Czy nie jest karą ukrywanie przeszłości swoich przodków – troskliwych, kochających ojców, matek i dziadków?

Małgorzata Przybyła, Arolsen Archives Międzynarodowe Centrum Badań Nazistowskich Prześladowań