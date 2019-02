„Ratujcie pszczoły“ – Bawarczycy na ratunek bioróżnorodności

Pomysłodawcy obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej trafili najwyraźniej w dziesiątkę opatrując ją sloganem „Ratujcie pszczoły”. Dwa dni przed upływem oficjalnego terminu zakończenia składania podpisów poparło ją ponad milion osób. Wystarczyłoby 950 tysięcy.

Uszczęśliwieni inicjatorzy stwierdzili, że od półwiecza żadna inicjatywa w Bawarii nie osiągnęła takiego sukcesu. W te chłodne, zimowe dni ludzie „dokonali rewolucyjnego kroku” - stwierdził Ludwig Hartmann, szef frakcji Zielonych w parlamencie Bawarii. Partia ta była jednym z inicjatorów głosowania. „Marznąc, ludzie stali w długich kolejkach przed ratuszami, by jasno dać do zrozumienia rządowi: Czas chwycić za ster i zmienić kurs w kierunku skutecznej ochrony środowiska w Bawarii”.

Dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu obywateli inicjatywa już teraz jest przełomowa. Mimo to jej pomysłodawcy apelują do bawarskich wyborców, którzy jeszcze się nie podpisali, żeby to zrobili. Czas jest jeszcze do dzisiejszego (13.02.2019) wieczoru, a im więcej podpisów, tym większą presję można wywrzeć na rząd premiera Markusa Södera (CSU). Ostateczna liczba zebranych podpisów zostanie ogłoszona w czwartek.

Rząd zobowiązany do reakcji

Bawarski rząd musi potem w ciągu pół roku – w tym wypadku do połowy sierpnia – przeprowadzić referendum. Zgodnie z wolą inicjatywy „Ratujcie pszczoły” jego tematem ma być zaostrzenie ustawy o ochronie środowiska. Ale mówi się też, że rząd w Monachium zamierza przedłożyć własny projekt zmian.

Markus Söder zaprosił już na środę przyszłego tygodnia do okrągłego stołu na temat bioróżnorodności. Jak podkreśla, zależy mu na otwartej, ponadpartyjnej dyskusji: „Naszym celem jest doprowadzenie do społecznego konsensusu”. Chodzi zwłaszcza o znalezienie porozumienia z rolnikami.

Z rolnikami, a nie przeciwko nim

Jednym z żądań inicjatywy „Ratujcie pszczoły” jest znaczne ograniczenie stosowania pestycydów i dzięki temu wyraźne zwiększenie liczby łąk. Ustawowo ma być też zwiększana liczba gospodarstw ekologicznych.

Bawarski Związek Rolników uważa te żądania za atak na rolników i ich własność. Błędem byłby też wymagany prawem rozwój rolnictwa ekologicznego.

Przed negatywnymi skutkami zaostrzenia przepisów przestrzega również premier Bawarii Söder. Dlatego zapowiedział własne plany zmian, które – jak argumentuje – mają ratować „i pszczoły, i rolników”.

(dpa, afp / stas)