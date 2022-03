WIDEO DNIA

Raport z granicy. Wracają, by walczyć

Weronikę spotykamy na przejściu granicznym. Odwiozła dzieci do Krakowa, a sama wraca do męża, który przez pięć dni był pod obstrzałem w Buczy pod Kijowem. - Myślałam, że nie żyje - mówi z płaczem kobieta, czekając w kolejce do przejścia graniczenego, które przekracza też coraz więcej mężczyzny jadących na wojnę z Putinem.