Raport: spadek religijności w Niemczech

Duża liczba wystąpień z Kościoła nie przekłada się na wzrost religijności bezkonfesyjnej. Osoby, które zrywają ze swoim Kościołem, z reguły nie przechodzą też do innego wyznania – napisali autorzy badania religijności wiernych (Kichenmitgliedschaftsuntersuchung) przeprowadzonego na zlecenie Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) przy współudziale Konferencji Episkopatu Niemiec. Badanie to przeprowadzane jest od 1972 roku co dziesięć lat. Jego zadaniem jest dostarczenie władzom kościelnym danych na temat religijności wiernych.

Zaprezentowane we wtorek (10.12.24) w Hanowerze wyniki tego badania potwierdziły, że tylko 13 procent Niemców deklaruje się jako osoby głęboko religijne. Jednocześnie wśród osób nominalnie ochrzczonych największa grupa określa się jako "osoby niereligijne".

Różnice między Wschodem a Zachodem Niemiec

Ludność we wschodnich Niemczech jest znacznie mniej religijna niż w zachodnich Niemczech, wynika z analizy.

Niemniej jednak w obu częściach kraju Kościoły nadal cenione są ze względu na działania społeczne i charytatywne, a w Niemczech Wschodnich ocena ta "najwyraźniej uniezależniła się od niskiego poziomu zaangażowania w życie Kościoła i religijności".

Chrześcijanie bez metryki czy metryka bez chrześcijan?

W obu wielkich Kościołach chrześcijańskich w Niemczech przeważają tzw. chrześcijanie z metryki, a więc osoby formalnie ochrzczone, ale niepraktykujące bądź niewierzące. Jest ich zdecydowanie więcej niż osób deklarujących się jako nienależących do żadnego z Kościołów, ale religijnych.

Nadrenia i Bawaria to dwa tradycyjne bastiony Kościoła katolickiego w Niemczech. Na zdj. słynna katedra w Kolonii Zdjęcie: Daniel Kalker/picture alliance

Formalne wystąpienie z Kościoła (apostazja) prowadzi zatem prawie wyłącznie do bezwyznaniowości; przypadki konwersji są bardzo rzadkie. „Nie ma ani jednej wspólnoty religijnej, która odnotowuje wzrost ilościowy netto z powodu konwersji. Rośnie tylko kategoria bezwyznaniowa i to dramatycznie” – czytamy w raporcie.

Licząca 700 stron analiza pt. "Wie hälst Du mit der Kirche? Zur Relevanz von Religion und Kirche in der pluralen Gesellschaft" ("Jaki jest Twój stosunek do Kościoła? O znaczeniu religii i Kościoła w pluralistycznym społeczeństwie") została opublikowana przez Instytut Nauk Społecznych Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (SI-EKD) i Katolickie Centrum Duszpasterstwa Misyjnego (KAMP).

(APD/du)