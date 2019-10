Raport: przestępczość gospodarcza przenosi się do internetu

Przestępcy w coraz większym stopniu wykorzystują do swoich działań zarówno strony internetowe jak i media społecznościowe. Często chodzi o oszustwa związane z inwestowaniem środków finansowych – wynika z raportu Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA).

Według autorów raportu generalnie liczba przestępstw gospodarczych maleje. 50 550 przestępstw zanotowanych przez policję w 2018 r. to o 32 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednak szacowana suma szkód 3.356 mld euro w 2018 r. to tylko 10 proc. mniej niż rok wcześniej.

Według ekspertów BKA przestępcy coraz częściej stawiają na internet, by w ten sposób dotrzeć do naiwnych klientów, którzy gotowi są zainwestować w rzekomo lukratywne i nieskomplikowane interesy.

By stwarzać pozory poważnej instytucji oszuści oferują często serwis dla klientów w postaci infolinii. Jednak możliwość bezpośredniej rozmowy z klientem wykorzystywana jest do namawiania ofiar do przeprowadzenia transakcji, która kończy się oszustwem.

(EPD, du)