Raport ONZ: Co trzeci człowiek bez dostępu do wody pitnej

2,2 mld ludzi, czyli jedna trzecia populacji nie posiada gwarantowanego dostępu do wody pitnej, a 785 mln nie ma zapewnionego nawet koniecznego minimum. Wg danych przedstawionego we wtorek raportu UNICEFU i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za rok 2017 4,2 mld ludzi, tj. połowa populacji, żyje pozbawiona podstawowych urządzeń sanitarnych, w tym higienicznych toalet. Około 3 mld ludzi nie posiada także możliwości umycia rąk. W krajach najsłabiej rozwiniętych dotyczyło to nawet trzech czwartych ludności.

Bez latryn i toalet

Okazuje się także, że szacunkowo 673 mln ludzi wciąż załatwia swoje potrzeby na dworze. W 39 krajach, które w większości znajdują się w południowej Afryce i odnotowują wysoki przyrost naturalny, liczba ta jeszcze dodatkowo wzrosła.

Co roku z powodu biegunki wywołanej złym zaopatrzeniem w wodę oraz fatalnymi warunkami higienicznymi umiera na świecie 297 tys. dzieci poniżej piątego roku życia. Często dochodzi też do rozprzestrzeniania się cholery, duru brzusznego, żółtaczki typu A oraz tyfusu. Jak wyjaśniła ekspertka UNICEF-u Kelly Ann Naylor, najbardziej zagrożone są dzieci i rodziny żyjące w obszarach wiejskich. „By zlikwidować ekonomiczną i geograficzną przepaść i zapewnić podstawowe prawa człowieka, rządy muszą tam mocno inwestować.

Podstawowa infrastruktura sanitarna

Wg Organizacji Narodów Zjednoczonych o gwarantowanym zaopatrzeniu w wodę i podstawowej sanitacji jest mowa wtedy, jeśli na działce jest nieograniczony dostęp do nieskażonej wody pitnej oraz higienicznych toalet, których odpływ jest odpowiednio oczyszczany.

W myśl kryteriów ONZ do podstawowego zaopatrzenia zaliczane są także chronione źródła wody pitnej w promieniu do 30 minut drogi, ubikacja lub latryna, której nie trzeba dzielić z inną rodziną oraz możliwość mycia rąk mydłem w domu.

Jednak w aktualnym raporcie ONZ nie zabrakło pozytywnych akcentów. Okazuje się, że na przestrzeni 17 lat (2000-2017 r.) dodatkowy dostęp do wody i podstawowej infrastruktury sanitarnej otrzymało 2,1 mld ludzi.

(dpa/jar)