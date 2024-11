Raport: ogromne koszty czasu niepewności politycznej

Tylko w tym roku ogólne straty gospodarcze spowodowane kryzysem politycznym wynoszą w Niemczech około 0,3 proc. produkcji gospodarczej – wynika z badania opublikowanego w czwartek przez niemieckie Stowarzyszenie Badawczych Firm Farmaceutycznych (VFA). „Po tegorocznych cenach niepewność oznacza stratę ok. 20 miliardów euro” – piszą eksperci. W nadchodzącym roku szacują straty na kolejne sześć miliardów euro.

Niepewność nie sprzyja inwestycjom

Ich zdaniem Niemcy potrzebują jasności co do kierunku swojej polityki gospodarczej. – Niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej ma znaczący wpływ na gotowość gospodarstw domowych do inwestowania i wydawania pieniędzy – ostrzegają eksperci z zespołu pod kierownictwem Clausa Michelsena, który wcześniej był szefem Niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką (DIW). „To, że koalicja rozpadła się z powodu sporu wokół budżetu federalnego prawdopodobnie jeszcze bardziej pogłębi niepewność” – zaznaczają autorzy raportu. Jak dodają, z tego powodu ważne jest, aby szybko wysłać sygnały stymulujące gospodarkę.

Widmo stagnacji w Niemczech? Sygnały z wielu branż To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Nic nie wskazuje na poprawę”

W związku z sytuacją polityczną nic nie wskazuje na poprawę – czytamy w raporcie VFA. Wynika to zarówno z problemów wewnętrznych, jak i niepewności co do rozwoju stosunków z USA.

Groźba wojny celnej z administracją Donalda Trumpa wisi „jak miecz Damoklesa nad zorientowaną na eksport niemiecką gospodarką”. Fragmentacja niemieckiego krajobrazu partyjnego przed nadchodzącymi wyborami do Bundestagu w lutym 2025 roku czyni ich wynik mniej przewidywalnym i utrudnia ocenę przyszłego kierunku polityki gospodarczej.

(Reuters/du)