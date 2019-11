Raport OECD nt. emerytur. Niemcy na szarym końcu

Przeciętnie emerytura niemieckiej kobiety jest o 46 proc. niższa niż mężczyzny. Dla porównania we Francji różnica ta wynosi 33 proc. przy średniej OECD 25 proc. Polska plasuje się poniżej średniej (20 proc.). Najmniejsza różnica w poziomie emerytur między mężczyznami a kobietami występuje w Estonii (2 proc.).

Raport opracowany przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. "Pensions at a Glance 2019"("emerytury w pigułce 2019") zwraca także uwagę na trudną sytuację osób pracujących w Niemczech w niepełnym wymiarze godzin (to w większości właśnie kobiety). Po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą one liczyć na emeryturę w wysokości 56 proc. ostatnich zarobków. Średnia OECD wynosi 68 proc.

Zdaniem ekspertów OECD planowane przez niemiecką koalicję rządzącą wprowadzenie "emerytury podstawowej" tylko częściowo rozwiąże problem tzw. ubóstwa emerytalnego. Przewidziane świadczenia pomogą tylko niektórym i nie zmniejszą ryzyka ubóstwa dla mało zarabiających osób z przerwami w biografii zawodowej.

(AFD/du)