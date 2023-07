Greenpeace: podróżowanie samolotem tańsze niż pociągiem

Organizacja ekologiczna Greenpeace porównała ceny na 112 trasach europejskich w różnych terminach rezerwacji i doszła do wniosku, że w 71 procentach przypadków cena biletu kolejowego była wyższa niż cena biletu lotniczego. Tylko na 23 trasach kolej może zaoferować tańsze bilety.

Greenpeace wyjaśniła, że ze względu na centralne położenie w Europie oraz częste międzynarodowe połączenia kolejowe sytuacja Niemiec jest stosunkowo dobra. Pomimo tego, przejazdy wewnątrz kraju, do i z Niemiec są średnio o 51 procent droższe niż przeloty.

Jednak na poszczególnych trasach mogą występować wyjątki. Z przeprowadzonego badania wynika, że na przykład podróżujący z Brukseli do Hamburga nie zaoszczędzą wybierając samolot. Również bilety kolejowe z Hamburga do Monachium i Luksemburga były zawsze tańsze niż odpowiednie loty. Z drugiej strony, ceny biletów kolejowych z Berlina do Paryża oraz z Berlina do Londynu, Brukseli i Kopenhagi są zawsze droższe niż lot samolotem. Szczególnie wysokie są ceny dla podróżujących pociągiem przy rezerwacjach na ostatnią chwilę.

Coraz więcej osób chce zrezygnować z latania

Największą różnicę cenową organizacja Greenpeace zarejestrowała na stosunkowo długiej trasie z Barcelony do Londynu, które są oddzielone morzem. Tutaj cena biletu kolejowego była 30 razy wyższa niż cena biletu lotniczego w tym samym momencie rezerwacji. Podczas gdy podróżni mogli polecieć za 12,99 euro, podróż pociągiem kosztowała 384 euro.

W związku z opublikowaniem raportu, ekspertka Greenpeace ds. podróży, Marissa Reiserer, wezwała do wprowadzenia europejskiego podatku od paliwa lotniczego w wysokości 50 centów za litr. Jak wyjaśniła, taki podatek przyniósłby rocznie około 46 miliardów euro dochodów. Jak podkreśliła: „Coraz więcej osób chce podróżować koleją i rezygnować z lotów, ale brak opodatkowania paliwa lotniczego i inne szkodliwe dla klimatu subsydia dla przemysłu lotniczego zakłócają ceny”.

Na raport Greenpeace zareagowała Niemiecka Kolej (DB) i zwróciła uwagę na korzystne cenowo niemieckie połączenia wewnątrzkrajowe, które często są tańsze niż lot samolotem. Według DB raport organizacji ekologicznej nie uwzględnia faktu, że „znacznie tańsze niż samolot jest podróżowanie pociągiem z dziećmi i bagażem”. Co więcej, podróżni często mogą zaoszczędzić na transporcie z lotniska do centrum miasta, korzystając właśnie z pociągu.

(AFP/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>