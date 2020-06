Raport EEA: Doskonała jakość wody w niemieckich kąpieliskach

Dobrą wiadomość dla spędzających wakacje w Niemczech - aż 98 procent tutejszych naturalnych kąpielisk, zarówno śródlądowych, jak i morskich, spełnia unijne normy jakości, a 92,5 procent otrzymało ocenę "doskonała", przyznawaną przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Dziś (08.06.2020) ogłoszono doroczny raport EEA dotyczący czystości wody w europejskich kąpieliskach.

Powody do radości

Autorzy raportu, po przebadaniu próbek z roku 2019, podkreślają, że "jakość wody w europejskich kąpieliskach pozostaje wysoka". "Prawie 85 proc. kąpielisk monitorowanych w całej Europie spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy »doskonałej« jakości" - można przeczytać we wnioskach z analizy.

Jakość „niedostateczną” odnotowano ubiegłym roku w 1,3 proc. monitorowanych kąpielisk europejskich. Stwierdzono również, że jakość kąpielisk nadmorskich jest lepsza niż tych położonych w głębi lądu.

Najlepiej jest na Cyprze (99,1 procent z oceną "doskonałe"), w Austrii (98,5 procent) oraz na Malcie (97,7 procent). Niemcy są na miejscu szóstym (92,5 procent).

Niemieckie kąpieliska. Tu wodą można cieszyć się bez obaw

Niemcy w czołówce

W Niemczech pobrano w 2019 roku blisko 13,5 tys. próbek wody z 2291 kąpielisk, które poddano następnie szczegółowej analizie. Tylko w ośmiu przypadkach stwierdzono, że nie odpowiadają one unijnym normom. W ubiegłym roku 105 niemieckich kąpielisk zostało tymczasowo albo na stałe zamkniętych z różnych powodów. W 53 przypadkach stwierdzono w nich obecność sinic, które w lecie szybko się rozmnażają.

Powodem zamknięcia innych kąpielisk były prowadzone prace remontowe albo błędy popełnione przez ich personel. Z powodu złej jakości wody zamknięto przejściowo 27 kąpielisk, które ucierpiały wskutek burz i gwałtownych opadów deszczu.

Dobrą wiadomością jest to, że jakość wody w naturalnych kąpieliskach w Niemczech nieprzerwanie utrzymuje się na wysokim poziomie od 2001 roku.

Polska na końcu stawki, ale bez paniki

Na potrzeby raportu przebadano 22 295 naturalnych kąpielisk w Europie, zgłoszonych do EEA w roku 2019. Wśród państw członkowskich UE było to 21 981 miejsc. Najwięcej leży we Włoszech - 5 535. Kolejne pod względem liczebności są: Francja (3 348), Niemcy (2 291), Hiszpania (2 234), Grecja (1 634), Dania (1 022). Najmniej jest w Luksemburgu - 17.

Polska pod względem liczebności monitorowanych kąpielisk jest na miejscu dziewiątym, ze zgłoszonymi 606 miejscami. W podsumowaniu wyników badań znalazła się jednak na samym końcu. Tylko 21,6 procent miejsc uzyskało ocenę "doskonała".

Autorzy raportu tłumaczą to tym, że jedynie w 187 kąpieliskach kompletnie przebadano wodę pod względem jakości. Większość miejsc bowiem monitorowano stosunkowo niedawno i badacze jeszcze nie dysponują całym zestawem próbek niezbędnych do wniosków z analizy.

Kryteria podczas badania

Kryterium podczas badań jakości wody w kąpielskach stanowi zawartość bakterii kałowych w pobranych próbkach. Według tego - zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą jakości wody w kąpieliskach - przyznawane są oceny: „doskonała”, „dobra”, „dostateczna” lub „niedostateczna”. Wówczas należy wprowadzić zakaz korzystania z akwenu i opublikować odpowiednie informacje dla użytkowników.

Bakterie kałowe w wodzie są niebezpieczne dla zdrowia

Europejską Agencję Środowiska ostrzega, że kąpiel w miejscach zanieczyszczonych bakteriami kałowymi stanowi zagrożenie dla zdrowia. "Głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki i woda spływająca z gospodarstw i gruntów rolnych. Takie zanieczyszczenie wzrasta podczas intensywnych opadów i powodzi, ze względu na przelewanie się ścieków i zanieczyszczonej wody odpływowej, które spływają do rzek i mórz" - wyjaśnia raport EEA.

Woda nie przenosi koronawirusa

Zestawienie jakości wody powstało na podstawie próbek pobranych w roku 2019, a więc przed pandemią. Stąd zagrożenie koronawirusem nie zostało wzięte pod uwagę.

W tym sezonie miłośnicy kąpieli jednak muszą liczyć się z ograniczeniami wprowadzonymi ze względu na pandemię koronawirusa. Zdaniem ekspertów ryzyko zarażenia się nim wzrasta, gdy wiele osób przebywa jednocześnie w tym samym miejscu w bliskiej odległości od siebie. Dlatego także podczas kąpieli należy zachować zalecany odstęp od innych.

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na Facebooku! >>

Zarażenie się koronawirusem poprzez wodę uchodzi natomiast za nadzwyczaj mało prawdopodobne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie dysponuje żadnymi informacjami wskazującymi na przenoszenie się koronawirusa za pośrednictwem wody. Mimo to osoby, które cierpią na przewlekłe zapalenie dróg oddechowych albo na problemy z układem pokarmowym połączone z biegunką, powinny unikać kąpieli w kąpieliskach, żeby nie zagrażać innym.

(EEA.europa.eu, DPA, AFP/jak)