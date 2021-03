Raport: dzieci bombardowane reklamami niezdrowej żywności

Postacie z komiksów pozdrawiają z opakowań cukierków, gwiazdy mediów społecznościowych urządzają konkursy w jedzeniu czipsów. Szacuje się, że dzieci w Niemczech każdego dnia oglądają średnio 15 reklam niezdrowej żywności.

To wynik raportu przygotowanego przez specjalistów z Uniwersytetu w Hamburgu. W związku z tym grupa lekarzy pediatrów, naukowców i związek kasy chorych AOK domaga się zakazania reklam tego typu skierowanych do najmłodszych.

Coraz więcej reklam

Dane wykorzystane do opracowanie raportu pochodzą sprzed wybuchu pandemii koronawirusa i odnoszą się do treści w telewizji i internecie. Naukowcy alarmują, że natężenie reklam telewizyjnych skierowanych do dzieci wzrosło o 29 procent w porównaniu z rokiem 2007.

– Firmy celowo zwiększyły presję reklamową wobec dzieci – skarży się Sigrid Peter ze Zreszenia Lekarzy Pediatrów. Jak mówi, wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, ile reklam fast foodu albo słodyczy oglądają ich dzieci każdego dnia. – Szkodliwe dla zdrowia skutki widzimy codziennie w naszych przychodniach – dodaje.

Czy zakaz reklamy to dobre wyjście?

Specjaliści domagają się całkowitego zakazu reklam tego typu. – Nadszedł najwyższy czas, aby nałożyć na branżę ograniczenia – mówi Kai Kolpatzik z AOK. Jego zdaniem dobrowolne zobowiązania nic nie dają.

"Zakaz nie pomoże"

Centralne Zrzeszenie Niemieckiej Branży Reklamowej krytykuje formę raportu i odrzuca żądania zakazu reklam. Zrzeszenia przekonuje, iż otyłości wśród dzieci nie uda się zapobiec zakazując reklam. Większa odpowiedzialność powinna spoczywać na rodzicach, którzy muszą zadbać o odpowiednie odżywanie dzieci i zapewnienie im ruchu.

Badanie przeprowadzono od marca 2019 do lutego 2020 roku. Badano dzieci od 3 do 13 roku życia. Jak ustalono, dziecko korzystające z mediów w Niemczech widzi każdego dnia średnio pięć reklam niezdrowych produktów spożywczych w internecie i około dziesięć w telewizji. Efekty to nadwaga i próchnica - alarmują autorzy raportu.

(DPA/szym)