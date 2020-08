Raport: Antysemityzmowi hołdują wszyscy ekstremiści

Wrogość wobec Żydów jest obecna wśród prawicowych ekstremistów, wśród „obywateli Rzeszy i samorządowców”, w islamizmie i ekstremizmie obcokrajowców, a także w ekstremizmie lewicowym, jak wynika z opublikowanego w poniedziałek (10.08.2020) w Kolonii „Raportu o sytuacji w sprawie antysemityzmu” Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV).

Wszechobecna ideologia

Autorzy dokumentu podkreślają, że idee antysemickie są wyraźnie obecne w poszczególnych obszarach ekstremizmu w różnym stopniu i w różnych formach.

– Antysemityzm zawsze był zdumiewającą wspólną płaszczyzną między różnymi wrogami demokracji. To, co było moralnie niewyobrażalne, można było nagle wyartykułować – powiedział szef BfV Thomas Haldenwang.

– Przerażające jest to, że przemoc na tle antysemickim podwoiła się w latach 2017-2019 – zaznaczył. W 2019 roku w Niemczech popełniono na Żydach i instytucjach żydowskich ponad 2000 przestępstw o podłożu politycznym. – Wszyscy powinni zdecydowanie przeciwstawić się antysemityzmowi: władze bezpieczeństwa i całe społeczeństwo – zaapelował Haldenwang.

Szef niemieckiego kontrwywiadu Thomas Haldenwang

Wrogość wobec Izraela

Według raportu, antysyjonistyczny antysemityzm, wrogi Izraelowi, jest obecnie główną formą wrogości wobec Żydów; można go znaleźć we wszystkich formach ekstremizmu i tym samym jest on potencjalnym pomostem między nimi. W szczególności Internet jest istotnym czynnikiem dynamizującym rozprzestrzenianie się agitacji antysemickiej.

Federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) jest zaniepokojony treścią raportu. „Ochrona żydowskiego życia w Niemczech i nie tylko od czasu ataku w Halle była moja główną troską” – powiedział w rozmowie z „Die Welt” (wydanie wtorkowe).

W bieżącym roku jego ministerstwo wydało zakaz działalności islamistycznego Hezbollahu i zakazało działania neonazistowskich stowarzyszeń „Combat 18” i „Nordadler”, a także stowarzyszenia obywateli Rzeszy „Zjednoczone Niemieckie Ludy i Plemiona”.

– Antysemityzm to atak na wartości naszego wolnościowego, demokratycznego społeczeństwa, któremu konsekwentnie i nieustępliwie przeciwstawiamy się skoncentrowaną siłą państwa – powiedział Seehofer.

Antysemityzm ze środka społeczeństwa

Chadecki ekspert ds. wewnętrznych Armin Schuster wezwał do koncentrowania się nie tylko na prawicowych ekstremistach. – Liczby pokazują, że antysemickie przestępstwa i akty przemocy są szczególnie często popełniane z pobudek skrajnie prawicowych, z silną tendencją wzrostową w ostatnich latach – powiedział Schuster zespołowi dziennikarskiemu RND. I dodał: „Ale to nie znaczy, że antysemityzm można lekceważyć, gdy ma on miejsce z innych pobudek”.

Poseł Zielonych, Konstantin von Notz, powiedział RND: „Po raz kolejny staje się jasne, jak ważne jest wzmożenie walki państwa prawa z wszelkimi formami antysemityzmu, w tym antysemityzmu wywodzącego się ze środka społeczeństwa”.

Pełnomocnik ds. Antysemityzmu w bawarskim rządzie landowym Ludwig Spaenle oświadczył, że niezbędny jest pakiet środków, od represji wobec przestępców, przez prewencję i edukację, po solidarność z Żydami. – Antysemityzm wnika w głąb społeczeństwa – ostrzegł Ludwig Spaenle.

Rzecznik ds. polityczno-religijnych i ekspert ds. antysemityzmu klubu poselskiego Wolnych Demokratów Benjamin Strasser mówił, że raport ten powinien stać się sygnałem ostrzegawczym: „Ohydna antysemicka ideologia wciąż jest powszechna w umysłach zbyt wielu ludzi”.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>

(KNA/ma)