Rak jelita grubego zabija coraz młodszych

W Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii wzrasta liczba zgonów z powodu raka jelita grubego wśród osób w wieku od 25 do 49 lat. Jedną z przyczyn jest większy odsetek młodych osób z nadwagą, wyjaśnia zespół badawczy pod kierunkiem Carla La Vecchia z Uniwersytetu Mediolańskiego w czasopiśmie naukowym „Annals of Oncology”.

Inne czynniki to zwiększone spożycie alkoholu i zmniejszona aktywność fizyczna. Jak tłumaczą badacze, rak jelita grubego w młodszym wieku jest zazwyczaj bardziej agresywny, a szanse na przeżycie są mniejsze niż u osób starszych. Dlatego rozważa się objęcie badaniami przesiewowymi na raka jelita grubego osób młodszych, począwszy od 45. roku życia.

W Niemczech kobiety powyżej 55 i mężczyźni powyżej 50 lat, w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo do skorzystania z kolonoskopii. Tysiące osób w Niemczech umiera rocznie na raka jelita grubego, który zazwyczaj rozwija się z polipów błony śluzowej. Polipy te mogą być usunięte podczas kolonoskopii, zanim ewentualnie przekształcą się w raka jelita grubego. Według informacji Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem, co roku około 55 tysięcy osób zapada na raka jelita grubego, a ponad 20 tysięcy umiera.

Według prognoz zespołu badawczego szczególnie w Wielkiej Brytanii gwałtownie rośnie prognozowany wskaźnik zgonów z powodu raka jelita grubego w roku 2024 w porównaniu z rokiem 2018: o 26 procent u mężczyzn i niemal 39 procent u kobiet w wymienionej grupie wiekowej. Także we Włoszech (plus 1,5 procent u mężczyzn i 2,6 procent u kobiet), oraz u mężczyzn w Hiszpanii i Polsce (plus 5,5 procent i 5,9 procent), a także u kobiet w wieku 25-49 lat w Niemczech (plus 7,2 procent).

Generalnie malejące wskaźniki zgonów

Tempo wzrostu wskaźników wśród młodych ludzi jest niepokojące, mówi Carl La Vecchia, głównie dlatego, że diagnoza i leczenie raka jelita grubego uległy wyraźnej poprawie. Wskaźniki zgonów z powodu raka jelita grubego we wszystkich grupach wiekowych maleją, biorąc pod uwagę strukturę wiekową populacji: w Niemczech w porównaniu z rokiem 2019 u mężczyzn o 11,55 procent, a u kobiet o 7,99 procent.

Według obliczeń, u mężczyzn w Niemczec w zależności od wieku jeszcze bardziej spada wskaźnik zgonów na raka żołądka (17,92 procent), raka płuc (17,53 procent), raka pęcherza moczowego (15,88 procent) i białaczkę (11,65 procent). Nie ma jednak pozytywnego trendu w przypadku raka prostaty. W przypadku kobiet w Niemczech wskaźniki zgonów z powodu białaczki (18,52 proc.), raka żołądka (16,71), raka piersi(10,77) i raka jajnika (10,75 proc.) wyraźnie maleją.

1,27 miliona zgonów w Unii Europejskiej

Jednak rzeczywista liczba zgonów z powodu nowotworów w UE rośnie z powodu coraz większej liczby osób starszych. W przypadku mężczyzn z około 675 tysięcy w 2018 roku do ponad 705 tysięcy w 2024 roku, a u kobiet z około 535 tysięcy do ponad 566 tysięcy.

Zgodnie z prognozą, w tym roku około 1,27 miliona ludzi w UE umrze z powodu raka. La Vecchia uważa, że ​​są potrzebne dodatkowe działania polityczne, między innymi w zakresie promowania aktywności fizycznej i zmniejszania spożycia alkoholu.

Dane użyte przez autorów badania pochodzą ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Uwzględnili oni dane od 1970 roku do najnowszych dostępnych danych (między 2017 a 2021 rokiem). Zespół publikuje takie prognozy już po raz 14. z rzędu.

(DPA/jar)

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>