Rafineria w Schwedt. Polska firma chce przejąć udziały

Większość udziałów rafinerii naftowej PCK Schwedt nadal formalnie należy do rosyjskiego Rosnieftu, ale jest zarządzana przez podlegającą rządowi Niemiec Federalną Agencję ds. Sieci, która sprawuje zarząd powierniczy. Oprócz rosyjskiego koncernu, 37,5 proc. udziałów w Schwedt należy do brytyjskiego koncernu Shell, a osiem do włoskiego ENI. Jak informuje Agencja Reutera teraz pojawiły się podmioty zainteresowane kupnem udziałów należących do Shell. Wśród nich jest polski niezależny importer paliw płynnych i gazowych Unimot.

„Unimot prowadzi negocjacje z koncernem naftowym Shell w sprawie 37,5 procent udziałów” – pisze Agencja Reutera, powołując się na informacje od dwóch osób zaznajomionych ze sprawą. Polska spółka nie jest jednak jedyną, która wyraziła zainteresowanie udziałami Brytyjczyków. Wśród nich są m.in. firmy z Kazachstanu – grupa Kaz-Munay-Gas i jej spółka zależna Kaztransoil. Mają one jednak nie wchodzić w rachubę, ponieważ nie mogą zagwarantować niezbędnej stabilności rafinerii w Schwedt – wynika z informacji Reutersa uzyskanych od osoby z kręgów rządowych.

Sprawy nie komentuje ani Shell ani Rosnieft, który oficjalnie posiada 54 proc. udziałów w rafinerii. Od września 2022 roku podlegają one jednak zarządowi powierniczemu. Był on dwukrotnie przedłużany, ostatnio powiernictwo zostało przedłużone na początku września br. i ma obowiązywać do marca 2024 r.

Polska naciska

Jak informowała przed dwoma tygodniami Agencja Reutera, dotąd nie osiągnięto postępów w negocjacjach z rosyjskim koncernem naftowym Rosnieft w sprawie sprzedaży jego udziałów w rafinerii. Istnieje obawa, że może to doprowadzić do opóźnienia w poszukiwaniu potencjalnego inwestora dla zakładu. Michael Kellner, sekretarz stanu ds. gospodarczych, powiedział wówczas, że poprzez przedłużenie zarządu powierniczego rząd przeciwstawia się zagrożeniu dla bezpieczeństwa dostaw energii, które w dalszym ciągu pozostaje aktualne.

W czerwcu br. polski rząd naciskał na zwiększenie tempa w sprawach własności rafinerii, szczególnie aby zmusić Rosnieft do opuszczenia zakładu. O tym, że Shell również chce się pozbyć swoich udziałów w rafinerii, mówi się od dłuższego czasu. Negocjacje w tej sprawie mają być na zaawansowanym etapie. Unimot jest prywatnym przedsiębiorstwem, które działa m.in. w zachodniej Polsce, a także w Niemczech. Pod marką Avia prowadzi 3200 stacji paliw w 15 krajach Europy.

Unimot komentuje

Po doniesieniach agencyjnych Unimot opublikował we wtorek, 26 września, oświadczenie na platformie X. Czytamy w nim m.in., że spółka stara się dywersyfikować źródła działalności i analizuje „pojawiające się okazje rynkowe”.

„Obecnie nie ma jednego sprecyzowanego kierunku dywersyfikacji biznesu lub projektu, który byłby na takim etapie zaawansowania, aby można było na jego temat przekazać informacje niewprowadzające w błąd opinii publicznej. Wszystkie projekty znajdują się w fazie szczegółowych analiz (…) Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie analizy scenariuszowe potencjalnych projektów, mających na celu rozszerzenie łańcucha wartości, nie wykluczają ekspansji zagranicznej Grupy na kraje ościenne, w zależności od sytuacji rynkowej i gospodarczej” – czytamy w komunikacie.

