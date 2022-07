Równouprawnienie: awans Niemiec w rankingu WEF

Ranking „Gender-Gap” jest prowadzony od 16 lat. Niemcy zajęły w nim 10 miejsce, co jest najwyższą dotychczasową pozycją tego kraju. W przedstawionym dziś (13.07.2022) raporcie Fundacji WEF ocenia się udział kobiet w polityce, gospodarce, oświacie i ochronie zdrowia w 146 państwach.

Polityka vs. gospodarka

W najnowszym „Gender-Gap-Report 2022” na pierwszych miejscach listy równouprawnienia znalazły się: Islandia (1), Finlandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwecja, Rwanda, Nikaragua, Namibia, Irlandia (9).

Niemcy znalazły się na 10 miejscu, czyli o jedno miejsce wyżej niż w roku ubiegłym.

Polska zajęła miejsce 77.

Jak podała Fundacja WEF, Niemcy zwróciły na siebie szczególną uwagę ze względu na rosnący udział kobiet życiu politycznym. Rzecznik fundacji powiedział, że odsetek kobiet w Niemczech na stanowiskach kierowniczych w ciągu minionych 50 lat jest na czwartym miejscu w Europie. W subrankingu „Gender-Gap-Report 2022 – Political Empowerment”, czyli określającym tylko udział kobiet w życiu politycznym, Niemcy mają miejsce 8, zaś Polska – 87.

Obejrzyj wideo 01:51 Dlaczego w Niemczech nie ma partii kobiet?

Gorzej wygląda za to sytuacja w kategorii „udział kobiet w życiu gospodarczym”. W tej kategorii bierze się pod uwagę między innymi odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich oraz ich płacę za tę samą pracę, co mężczyźni. Tu, jak stwierdził rzecznik Fundacji WEF, Niemcy spadły do poziomu z roku 2009, zajmując miejsce 75. Tuż przed nimi, na miejscu 74 uplasowała się Polska.

W ostatniej dziesiątce ogólnego rankingu „Gender-Gap-Report 2022” znalazły się: Katar (137), Benin, Oman, Algieria, Mali, Czad, Iran, Demokratyczna Republika Konga, Pakistan oraz Afganistan (146).

Pandemiczny regres

Zdaniem szwajcarskiej fundacji, pandemia koronawirusa „cofnęła równouprawnienie na świecie o jedno pokolenie”. Wynika to między innymi z tego, że w pandemii straciło pracę więcej kobiet niż mężczyzn. Jeśli postęp w równouprawnieniu będzie przebiegał w tak wolnym tempie, jak do tej pory, potrzeba będzie jeszcze 132 dwóch lat zanim różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn zostaną w pełni przezwyciężone.

Na rynku pracy nierówności między nimi są obecnie większe niż kiedykolwiek przedtem, od chwili monitorowania równouprawnienia przez WEF w 2006 roku. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest to, że kobiety w większym niż przed pandemią stopniu zajmują się opieką nad dziećmi, gdy przedszkola i szkoły zostały zamknięte po wprowadzeniu lockdownu. Poza tym, jeszcze przed pandemią koronawirusa, udział mężczyzn w wykonywaniu przez nich pracy, za którą nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia wynosił 19 procent ich ogólnego czasu pracy, a w przypadku kobiet – aż 55 procent.

(DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>