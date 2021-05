Równościowe tradycje Niderlandów. Kobiety walczą o więcej

Od sezonu 2021/2022 w Niderlandach kobiety będą mogły grać w piłkę nożną z mężczyznami. Za decyzją (12.05.) stoi krajowa federacja piłki nożnej KNVB. Nowe rozporządzenie ma zastosowanie do trzeciej kategorii Tweede Divisie, czyli najwyższej kategorii amatorskiej. W komunikacie organizacji mowa o „historycznym momencie dla amatorskiej piłki nożnej, także na całym świecie”. Federacja tłumaczy, że podjęła decyzję na rzecz różnorodności i równości.

- Wykluczenie jest sprzeczne z zasadami KNVB. Dlatego nadszedł czas, aby dać kobietom możliwość gry w kategorii A z mężczyznami, tak jak jest to już możliwe dla młodzieży na wszystkich poziomach. W szczególności ta zmiana daje stowarzyszeniom możliwość zaoferowania także kobietom odpowiedniego miejsca na odpowiednim poziomie – mówi DW rzecznik Niderlandzkiego Związku Piłki Nożnej Daan Schippers.

Sędzia tak, piłkarki nie

- Obserwując wszelakie badania, nie widzimy powodu, by utrzymywać na tym poziomie rozdzielenie mężczyzn i kobiet. Chcemy, aby dziewczęta i kobiety znalazły odpowiednie miejsce w piłkarskim krajobrazie w oparciu o ich cechy i własne ambicje. Mieszana piłka nożna była do tej pory możliwa dla całej młodzieży w Niderlandach – tłumaczy z kolei Jan Dirk van der Zee, dyrektor ds. futbolu amatorskiego przy KNVB.

W Niemczech przepisy wyglądają dość podobnie do tych, które do niedawna obowiązywały w Niderlandach. W statucie DFB (Niemiecki Związek Piłki Nożnej) można przeczytać, że zasadniczo przepisy zezwalają na mieszane drużyny do lat siedemnastu. To, w jakiej mierze zostanie to zastosowane, zależy głównie od federacji regionalnych.

– Nasi zachodni sąsiedzi stanowią dobry przykład tego, jak możemy zapewnić większą różnorodność w sporcie. Również w Niemczech kobiety i mężczyźni powinni w przyszłości móc razem grać w piłkę nożną we wszystkich klasach amatorskich poniżej ligi regionalnej – mówi DW wiceprezydent DFB Günter Distelrath.

Kobiety w świecie męskiej piłki nożnej coraz częściej widać na szczeblu sędziowskim. Nikogo nie szokuje już sędziowanie meczu przez kobietę – nawet w sytuacji meczu najlepszych drużyn Europy. W Niemczech przez kilka lat spotkania pierwszej i drugiej Bundesligi prowadziła Bibiana Steinhaus – obecnie asystentka wideoweryfikacji VAR.

– Postaram się, by wyspecjalizowane wydziały i komisje DFB zajmowały się kwestią wdrażania i opracowały odpowiednie propozycje, które mogłyby być skierowane do Bundestagu. Dyskryminacja kobiet na tym polu kłóci się z ideą sportu i sprawiedliwego współzawodnictwa – uzupełnia Günter Distelrath.

Decyzja KNVB została podjęta po staraniach 19-letniej Ellen Fokkemy, piłkarki amatorskiego klubu VV Foarut. Poprzednie zasady zakładały możliwość gry w mieszanym zespole do czasu ukończenia osiemnastego roku życia. Wbrew woli swojej i drużyny musiała opuścić klub, lecz poszukiwania nowego miejsca były niemożliwe, gdyż w regionie Fryzji nie było dla niej odpowiedniego klubu. Rok temu dostała specjalne pozwolenie na grę w męskiej drużynie.

– Ze względu na różnice w sile i masie mięśniowej oraz w poziomie testosteronu obecnego u mężczyzn i kobiet, występuje różnica w wydajności. Celem KNVB jest jednak, aby każdy mógł bezpiecznie i przyjemnie grać w piłkę nożną na swoim własnym poziomie – uzupełnia rzecznik prasowy KNVB Daan Schippers.

Gra w korfball

Tradycja równościowa

Zawodniczki przez lata walczyły o to, by w ogóle móc uprawiać futbol, nie wspominając o otrzymywaniu za to pieniędzy. W Niemczech w latach 1955-1970 obowiązywał zakaz gry w piłkę nożną dla kobiet. Tłumaczono to wówczas pogwałceniem „przyzwoitości” i podawano argumenty o brakach fizycznych.

Teraz w najlepszym wypadku piłkarki mogą liczyć na zarobki równe z mężczyznami. O ile w wielu krajach piłka nożna kobiet nadal uchodzi za mało poważną fanaberię i obiekt żartów, decyzja w Niderlandach wywołała zadowolenie. Dochodziło nawet do opinii o „końcu segregacji płciowej”.

Niderlandzki Związek Piłkarski swoją przełomową decyzją nawiązuje do tradycji równościowej. W 1902 roku holenderski nauczyciel wychowania fizycznego Nico Broekhuizen opracował zasady gry, którą nazwał korfball. Dyscyplina ma korzenie w Szwecji, dokąd Broekhuizen wyjechał na szkolenie z gimnastyki dla dzieci.

O ile dziś w wielu krajach zachodniej Europy nikogo nie szokują chłopcy grający z dziewczynkami na równych prawach, to wówczas nazywano zasady „zbyt postępowymi”. Krytycy zwracali uwagę na przykład na odkrywanie kostek i kolan przez kobiety.

Z biegiem lat zniknęły kwestie obyczajowe. W grze w korfball cztery kobiety i czterech mężczyzn w drużynie ma za zadanie wrzucenie piłki do kosza pozbawionego tablicy.

– Właśnie ze względu na swój mieszany charakter korfball był w stanie rozwinąć się do pozycji dużego stowarzyszenia sportowego z 90 000 członkami i członkiniami oraz zdobył uznanie rodziny królewskiej w Niderlandach. Mowa o jednej z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w kraju – tłumaczy DW dyrektor KNKV (Niderlandzki Związek Korfballu) Kees Rodenburg.

Krytycy dążenia piłkarek do równouprawnienia wskazują głównie na predyspozycje fizyczne, nierzadko używając nadal argumentów o „słabszej płci”. Do tej pory na poziomie amatorskim w Niderlandach można było mieć do czynienia z pilotażem. Wkrótce będzie można zaobserwować wymierne efekty.

