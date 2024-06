Putin proponuje rozejm. Zełenski: on się nie zatrzyma

– Warunki są bardzo proste – powiedział Putin. To całkowite wycofanie ukraińskich wojsk z całego terytorium regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża na wschodzie i południu Ukrainy. – Jak tylko w Kijowie zadeklarują, że są gotowi podjąć taką decyzję i rozpoczną faktyczne wycofywanie wojsk z tych regionów, a także oficjalnie zrezygnują z planów przystąpienia do NATO, nasza strona natychmiast, dosłownie w tej samej chwili, da rozkaz wstrzymania ognia i rozpoczęcia negocjacji – powiedział Putin.

Rosja domaga się również zniesienia zachodnich sankcji, zakazu stacjonowania broni nuklearnej w Ukrainie, ograniczenia jej zdolności wojskowych oraz ochronę interesów ludności rosyjskojęzycznej.

Putin zaznaczył, że nie chodzi o tymczasowe zawieszenie broni, ale o zakończenie konfliktu. Zagroził jednocześnie, że jeśli Ukraina i Zachód odrzucą jego inicjatywę, w przyszłości wspomniane warunki ulegną zmianie, a sytuacja na polu walki zmieni się na niekorzyść Ukrainy.

Wołodymir Zełenski odrzucił propozycję Putina określając ją mianem ultimatum

„On się nie zatrzyma”

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski określił propozycję Putina mianem ultimatum; jak dodał, propozycja ta nie zasługuje na zaufanie. Na marginesie spotkania grupy G7 we Włoszech Zełenski powiedział reporterom, że nawet jeśli Ukraina spełniłaby żądania Rosji, Putin nie zatrzyma się. – To to samo, co kiedyś robił Hitler – skomentował Zełenski. Ukraina domaga się całkowitego wycofania rosyjskich wojsk i przywrócenia terytorialnej integralności państwa.

Szef resortu obrony USA Lloyd Austin powiedział dziennikarzom w siedzibie NATO w Brukseli, że Putin nie może dyktować Ukrainie, co musi zrobić dla osiągnięcia pokoju. Putin „sprawił, że w tej niesprawiedliwej i niesprowokowanej niczym inwazji rannych i zabitych zostały setki tysięcy żołnierzy” – stwierdził amerykański polityk. Jak dodał, Putin mógłby natychmiast zakończyć wojnę. „Wzywamy go, aby to zrobił i opuścił suwerenne terytorium Ukrainy”.

Konferencja w Szwajcarii

Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku. Już w 2014 r. z naruszeniem prawa międzynarodowego zaanektowała ukraiński półwysep Krym. Po ponad dwóch latach pełnoskalowej wojny Rosja kontroluje łącznie około jednej piątej terytorium Ukrainy. Na weekend planowane jest w Szwajcarii spotkanie reprezentantów ponad 90 krajów i organizacji, które chcą zbadać możliwości osiągnięcia pokoju na Ukrainie.

W konferencji obok prezydenta Zełenskiego udział ma wziąć kanclerz Niemiec Olaf Scholz, wiceprezydent USA Kamala Harris i prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja nie została zaproszona; jej przedstawiciele mówili o „stracie czasu”.

