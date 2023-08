Putin potwierdza śmierć Jewgienija Prigożyna

Prezydent Rosji Władimir Putin pośrednio potwierdził śmierć szefa najemników Jewgienija Prigożyna we wczorajszej katastrofie lotniczej w obwodzie twerskim na północ od Moskwy. W czwartkowym przemówieniu telewizyjnym Putin złożył kondolencje rodzinie Prigożina, chwaląc jego samego i jego rodzinę.

W sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy prezydent Rosji powiedział, że konieczne jest wstrzymanie się do zakończenia dochodzenia. Był to pierwszy raz, kiedy Putin skomentował wczorajsze zdarzenie.

(RTR/stef)