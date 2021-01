Psychologia społeczna: Neoliberalizm prowadzi do poczucia osamotnienia

Gospodarka wolnorynkowa, obarczająca jednostkę odpowiedzialnością za własne szczęście i powodzenie oraz tolerująca dramatyczne rozwarstwienie majątkowe w społeczeństwie, jest odpowiedzialna za to, że ludzie w większym stopniu są narażeni na skutki walki konkurencyjnej z innymi i czują się do niej zmuszeni, oświadczyła dziś (11.01.2021) psycholog społeczna z Uniwersytetu w Osnabrueck Julia Becker. Takie otoczenie światopoglądowe ponadto powoduje wrażenie, że nie ma żadnej grupy społecznej, która ich wspiera. Wszystko to prowadzi do poczucia osamotnienia, które odbija się negatywnie na stanie ich psychiki i zdrowia.

Klimat społeczny a zdrowie psychiczne

Naukowcy z Osnabrueck przeanalizowali pewien model myślenia, żeby wyjaśnić dlaczego życie w społeczeństwie neoliberalnym może prowadzić do opisanego wyżej stanu psychicznego. Zdaniem psychologów najbardziej wpływają na to dwa czynniki.

W swych pierwszych badaniach na ten temat doszli do wniosku, że najgorzej czuli się i mówili o tym ci, którzy w większym stopniu odbierali społeczeństwo, w którym funkcjonują, jako neoliberalne niż ci, którzy zwracali na to mniejszą uwagę.

Dwa kolejne badania wykazały, że samo wyobrażenie sobie społeczeństwa neoliberalnego przez ich uczestników sprawiło, że czuli się bardziej osamotnieni i w gorszej kondycji psychicznej i fizycznej niż ci, którzy mieli być przekonani, że żyją w społeczeństwie opartym na zasadach sprawiedliwości społecznej. Osamotnienie i stan zdrowia psychicznego nie powstają zatem w próżni, tylko zależą od klimatu społecznego, stwierdzają autorzy badań.

Wyniki międzynarodowych badań

Badania te przeprowadzono w Niemczech, Wielkiej Brytanii i w USA. Naukowcy z Uniwersytetu w Osnabrueck współpracowali z kolegami z australijskiego Uniwersytetu Queensland. Wyniki analiz opublikowano w artykule "Neoliberalism can reduce well-being by promoting a sense of social disconnection, competition and loneliness" w brytyjskim czasopiśmie naukowym "British Journal of Social Psychology".

(KNA/jak)

