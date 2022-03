Psycholog: Wsparcia potrzebują i uchodźcy i wolontariusze

Ponad 4 miliony ludzi uciekło z Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Większość znalazła schronienie i wsparcie w Polsce – szczególnie dzięki wolontariuszom i ludziom, który przyjęli uchodźców do swoich domów. – Ta spontaniczność pomocy pozwala ukoić pierwszy stres, ale nie daje stabilnego poparcia – mówi w rozmowie z DW Maria Książak z organizacji pozarządowych Xenion i Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna, które udzielają pomocy psychologicznej uchodźcom w Niemczech i w Polsce. Proponuje ona stworzenie w Polsce ośrodka psychoterapii dla ukraińskich uchodźców, a także szkolenia z pierwszej pomocy psychologicznej dla wolontariuszy i osób, przyjmujących uciekinierów z Ukrainy.

DW: Od kilku tygodni pracuje pani nad oszacowaniem, jakiego wsparcia psychologicznego potrzebują uchodźcy z Ukrainy. Co można powiedzieć do tej pory?

Maria Książek: Dobrze byłoby zdać sobie sprawę, że uchodźcy z Ukrainy nie uciekają stamtąd ‚całymi sobą'. Tam najczęściej zostają mężczyźni, synowie, mężowie, którzy walczą. Również ci którzy uciekli, prowadzą walkę. To nie uchodźcy, którym całkiem zniszczono kraj, zabrano wszelkie nadzieję i którzy nie mają się już gdzie podziać. To osoby, które wciąż mają w sobie dużo woli walki i nadziei, że będą mogły wrócić.

Dlatego też stan ich psychiki jest szczególny. Wielu z nich przyjeżdża tutaj, ale ciągle myśli, jak wspierać ludzi tam, w Ukrainie. Przyjeżdżają z pewną energią, także ze złością i frustracją z powodu tego, co się dzieje w ich kraju, ale nie z totalnym zrezygnowaniem, bezsilnością i depresją.

Nie można jednak generalizować, bo nie ma kogoś takiego, jak statystyczny, przeciętny uchodźca z Ukrainy. Wiadomo, że są to przede wszystkim kobiety i dzieci, ale także osoby niepełnosprawne, osoby, które mogą mieć inne potrzeby. W Polsce mamy całe ewakuowane domy dziecka, domy seniorów. Oznacza to też kolejne pytania, problemy systemowe, z którymi się stykają.

Jakie problemy czy wyzwania dla krajów przyjmujących uchodźców będą narastać zaraz z trwaniem wojny w Ukrainie?

Wydaje się, że duża część osób, które dotąd wyjechały, miały dokąd jechać: znali już kogoś, mieli rodzinę za granicą, orientowali się, gdzie mogą się zatrzymać. Nie tylko uciekali od czegoś, ale i do czegoś. Ale też jakiś procent osób tej pierwszej fali nie miał dokąd uciekać. To ich sytuacja mnie najbardziej niepokoi. Na wiele ich podstawowych, praktycznych potrzeb, nie ma dotąd odpowiedzi – i nie ma ich nie tylko Polska, ale i cała Europa

W tym pierwszym etapie, gdy ludzie przeżywają silne i traumatyczne zdarzenia, to bardzo ważne jest, by jak najszybciej znaleźli się w bezpiecznej sytuacji. Poczucie bezpieczeństwa nie bierze się jednak tylko z przekroczenia granicy. Wprawdzie nie spadają już bomby, ale trzeba pomyśleć o tym, czy będą mógł tu przetrwać i jak długo. Czy będę mieć gdzie spać, czy dzieci pójdą do szkoły, czy będzie jakaś pomoc socjalna, mieszkanie?

Mam wrażenie, że wiele z tych, co przekraczają granice, jest w stanie ostrego kryzysu. Czasem to maskują, uśmiechają się, ale wewnątrz są bardzo niepewni. I gdy taki stan kryzysu spotyka jedynie spontaniczność, to nie powiedziałabym, że to działa stabilizująco. Spontaniczność może ukoić pierwszy stres, ale nie daje stabilnego oparcia. To duży czynnik ryzyka w tej chwili. Obecnie w Polsce niemal wszyscy uchodźcy mieszkają „u kogoś” na krótką metę. Nie ma żadnych ośrodków za wyjątkiem spontanicznie stworzonych zbiorowych miejsc noclegowych. To jest może dobre na pierwsze tygodnie, może miesiąc, ale trzeba przemyśleć to bardziej systemowo.

Czy w Niemczech są systemowe rozwiązania dotyczące wsparcia psychologicznego dla uchodźców?

Pracuję w Berlinie dla dwóch organizacji pozarządowych, które specjalizują się w opiece psychologicznej dla cudzoziemców, którzy szukają ochrony międzynarodowej. Tysiące osób rocznie korzystają z takiej pomocy psychologicznej. W Niemczech jest bardzo duża świadomość i większe wsparcie systemowe dla psychologów, co odzwierciedlone jest w budżetach organizacji wyspecjalizowanych w pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla uchodźców. W Polsce też są takie organizacje, ale musimy niestety walczyć o przetrwanie z miesiąca na miesiąc.

Czy Polska powinna przygotować się lepiej na tego rodzaju wyzwania?

Polska też będzie musiała się z tym zmierzyć. Niektóre z przybywających osób, nawet jeśli szybko dostaną wsparcie, to będą potrzebować pomocy bardziej długofalowej. Dlatego pracuję nad projektem ośrodka pomocy terapeutycznej dla uchodźców w Polsce, gdzie można by udzielić nawet kilkumiesięcznej pomocy psychoterapeutycznej. Nie powinny to być szpitale, ale ośrodek, który umożliwiłby np. leczenie matki z dzieckiem, by ich nie rozdzielać. To pracochłonny projekt, ale bez tego typu pomocy to ani rusz w sytuacji takiego kryzysu, z jakim mamy teraz do czynienia.

Kto miałby to sfinansować i gdzie taki ośrodek mógłby powstać?

Projekt ma być oparty o organizacje pozarządowe – Xenion i Międzynarodową Organizację Humanitarną – i być może dofinansowanie władz lokalnych. Chcielibyśmy, aby ośrodek taki powstał na zachodzie Polski, dalej od wschodniej granicy, bo nie wiemy, jak ta wojna się rozwinie. Mamy nadzieję, że wszelkimi politycznymi siłami świata uda się powstrzymać to, co się dzieje w Ukrainie. Ale jeżeli się nie uda i ta wojna kiedyś się przeleje przez granicę Polski albo jeżeli przy wschodniej granicy byłoby jeszcze gorzej, to bez sensu byłoby umieszczanie takiego ośrodka terapii w samym środku wydarzeń. Być może pierwszy, pilotażowy ośrodek mógłby być wspierany także przez naszych kolegów w Niemczech.

A jak postępować powinni ci, którzy przyjęli u siebie uchodźców, przeżywających traumę?

Myślę, że przyjęcie pod swój dach uchodźców o tak wielkim ładunku traumy może okazać się zbyt wielkim wyzwaniem dla niektórych polskich rodzin. Możliwe, że nie będą w stanie same sobie z tym poradzić.

W internecie już dostępne są poradniki, związane z pierwszą pomocą psychologiczną. Najlepiej byłoby takie materiały masowo udostępnić. Oczywiście, dobrze byłoby, gdyby dostępne byłoby wsparcie psychologiczne i szkolenia dla wszystkich osób zaangażowanych w pomoc dla uchodźców. Oni dostają czasem zbyt duży bagaż emocjonalny. Takie doświadczenia dla wielu młodych wolontariuszy może być pozytywną lekcją, pozwala zobaczyć siebie jako osobę silną, ale dobrze, by mieli też pewne wsparcie. Dlatego, wraz z niemiecką siecią ośrodków rehabilitacji pracujemy także nad projektem szkoleń w tej dziedzinie.

