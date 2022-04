WIDEO DNIA

Przyjeżdżają z całego świata, żeby pomóc Ukrainie

Moritz z Berlina kupił auto tylko po to, żeby wozić pomoc humanitarną do Ukrainy. Tatiana z Argentyny właśnie podróżowała, kiedy usłyszała o tym, że wybuchła wojna. Prosto z wakacji pojechała na granicę. Wolontariusze z całego świata zjechali do Polski, żeby pomagać Ukrainie.