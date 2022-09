Przeszukania w centrali AfD. Wątpliwości ws. finansów

Na polecenie prokuratury przeszukano w środę (28.9.22) berlińskie biura partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Śledczy weszli także do pomieszczeń wykorzystywanych przez AfD w innych landach. Prokuratura podała, że przeszukania mają związek z dwoma postępowaniami przeciwko byłemu przewodniczącemu partii Joergowi Meuthenowi oraz byłemu skarbnikowi Klausowi-Guentherowi Fohrmannowi.

AfD wydało w tej sprawie komunikat, w którym czytamy: „Od rana berlińska prokuratura prowadzi przeszukanie w pomieszczeniach głównej siedziby partii, bez skierowania wcześniej do AfD zapytania co do spraw wymagających wyjaśnienia”.

Sprawozdania pod lupą

Zdaniem śledczych chodzi o podejrzenie złamania ustawy o partiach politycznych oraz sprzeniewierzenie środków. Podejrzani byli odpowiedzialni za sprawozdania finansowe partii w latach 2016, 2017 i 2018. Prokuratura podejrzewa, że sprawozdania mogą zawierać nieprawdziwe dane dotyczące darowizn na rzecz partii.

Rzecznik AfD przyznał, że niektóre punkty sprawozdań finansowych oraz finansowania kampanii wyborczej w 2017 roku wymagają wyjaśnienia, ale zapewnił, że skala problemu jest niewielka.

Prokuratura zabezpieczyła dokumenty i nośniki danych, które teraz mają zostać przeanalizowane. Przeszukania odbyły się w Berlinie, Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii.

Joerg Meuthen opuścił AfD w styczniu tego roku i jest obecnie bezpartyjnym członkiem Parlamentu Europejskiego oraz członkiem Niemieckiej Partii Centrum. Berlińska prokuratura złożyła w ubiegłym roku wniosek o uchylenie jego immunitetu. Parlament Europejski zgodził się na to w lutym tego roku, otwierając tym samym drogę do postępowania prokuratury.

Były szef AfD Joerg Meuthen

Meuthen przekazał agencji DPA, że został poinformowany przez AfD o przeszukaniu pomieszczeń i że był to jego pierwszy kontakt z partią od czasu opuszczenia jej szeregów. Jak dodał, jest przekonany, że zarzuty przeciwko niemu są bezpodstawne. „Jestem szczęśliwy, że w końcu prowadzone jest postępowania, żeby zakończyć tę sprawę” - oświadczył.

Władze prawicowo-populistycznej AfD skrytykowały postępowanie prokuratury. Szefowa partii Alice Weidel powiedziała, że to niespotykane i nad wyraz niewspółmierne działanie, które, jej zdaniem, ma na celu zastraszenie AfD jako najważniejszej siły opozycyjnej w Niemczech.

(DPA/szym)