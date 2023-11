„Przestać ze strachem zerkać na AfD”. Prasa ws. migrantów

Rząd przyjął projekt na środowym (1.11) posiedzeniu. Gazety przypominają, że to część całego pakietu migracyjnego, którego celem jest ograniczenie nielegalnej imigracji i w którego skład wchodzi przyjęta przez rząd tydzień temu ustawa ułatwiająca deportacje. Prasa różnie ocenia te zmiany.

„Przestać ze strachem zerkać na AfD”

„Decyzja rządu ułatwiająca pracę osobom ubiegającym się o azyl to listek figowy dla Zielonych i tych części SPD, które nie akceptują nowego twardego kursu w polityce migracyjnej. Rząd przygotował bowiem jednocześnie projekt ustawy, który zezwala na „poprawę deportacji” osób, którym odmówiono azylu. Wyniki wyborów w ostatnich wyborach do landtagów przestraszyły przede wszystkim SPD. Kiedy panika wpływa na politykę, można być zdziwionym jej absurdalnymi efektami” – pisze „Frankfurter Rundschau”.

„Olaf Scholz w jednym z ośrodków edukacyjnych w Nigerii wysłuchał opowieści uchodźców o tym, jak latami niedostatku płacili za swoją podróż do Europy. Tylko po to, żeby móc tam pracować. Tak zmotywowani ludzie stosunkowo łatwo powinni zintegrować się na naszym rynku pracy. Ale by tak się stało, trzeba przestać ze strachem zerkać na AfD i zamiast tego popędzić do działania obojętną niemiecką biurokrację” – podsumowuje gazeta z Frankfurtu.

Projekt rządu chwali natomiast „Mitteldeutsche Zeitung” z Saksonii-Anhalt. „To, że odrzucone i nietolerowane osoby ubiegające się o azyl powinny zostać zdecydowanie deportowane, jest zrozumiałe i prawidłowe. Słuszne jest też zdanie kanclerza, że ​​prawo do azylu zostanie w ten sposób wzmocnione – bo tylko tak można zapewnić akceptację osobom z uznanych powodów ubiegającym się o azyl są zatrzymywane. Rozsądne jest również, aby zatroszczyć się o ułatwienie im pracy. W ten sposób ograniczy się przestrzeń do pogardliwych ataków na uchodźców. Domaganie się od nich obowiązku pracy, gdy mają tylko częściowe prawo do pracy, jest przecież absurdalne” – pisze gazeta z Halle.

Sam ostrzejszy kurs ws. migracji nie pomoże

„Chodzi w dużej mierze o wiarę w zdolność państwa do działania. Ponieważ rządy federalny i landowe muszą mieć wpływ na to, kto przyjedzie do Niemiec, kto tu zostanie, a kto nie. Wiele obywatelek i obywateli straciło ostatnio zaufanie do państwa w zakresie tego jednego z najważniejszych zadań. Znaczącą rolę odegrała tu debata przesiąknięta populizmem i fałszywymi obietnicami AfD” – pisze „Rhein-Zeitung” z Koblencji w Nadrenii-Palatynacie.

„Ważne jest jednak też to, aby zrozumieć, że sam ostrzejszy kurs w polityce migracyjnej nie sprawi, że poparcie dla populistów się zmniejszy. Brak poparcia dla polityki rządu ma wiele przyczyn. Scholz musi popracować także nad tym, jeśli chce być za dwa lata ponownie wybrany” – czytamy.

Niemcy zaostrzą prawo migracyjne. Będą szybsze deportacje To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Przed dużymi konsekwencjami debaty o migracji dla systemu politycznego Niemiec ostrzega natomiast „Leipziger Volkszeitung”: „Bez względu na opinię nt. wobec dotyczącej uchodźców, jedno jest. niezmiennie jasne: w debacie publicznej dominuje jak nigdy. Ma to związek z ciągłym napływem osób ubiegających się o azyl przy jednoczesnym wyczerpywaniu się zasobów w Niemczech. Ale jeszcze bardziej wiąże się to ze wzmocnieniem AfD i przewidywalnym utworzenie podobnie populistycznej partii Sahry Wagenknecht. Obie wzbudzają strach u innych partii. Np. powrót FDP do Bundestagu nie jest już pewny. Także CSU może wypaść z parlamentu, jeśli Wolni Wyborcy wystawią listy w całym kraju. Jesteśmy przypuszczalnie przed rewolucją w systemie partyjnym”.