Przesłanie szefów największych stowarzyszeń gospodarczych. "Potężny cios"

Apel podpisali prezes Federalnego Zrzeszenia Niemieckiego Przemysłu (BDI) Dieter Kempf, szef Powszechnej Konfederacji Przemysłu Włoskiego (Confindustria) Vincenzo Boccia i Geoffroy Roux de Bézieux stojący na czele francuskiej organizacji pracodawców Medef.

Przedstawiciele przemysłu piszą, że koronakryzys, jest „potężnym, nieoczekiwanym i tragicznym ciosem dla życia publicznego, zdrowia, dobrobytu społecznego i koniunktury”. Tekst, na który powołuje się „Süddeutsche Zeitung“ ma się ukazać we wtorek (12.05.2020) we Francji, Włoszech i Niemczech.

Nowy wymiar pomocy

Pandemia spowoduje „bezprzykładne, asymetryczne szkody“ dla gospodarki i społeczeństwa - głosi dalej palący apel. Dlatego reakcja UE musi „rozsadzić znane dotychczas ramy” - stwierdzają Kempf, Boccia i Roux, i domagają się publicznego wsparcia „nieznanych dotąd w czasach pokoju wymiarów”.

Szef Federalnego Zrzeszenia Niemieckiego Przemysłu (BDI) Dieter Kempf jest jednym z sygnatariuszy apelu

Komisja Europejska musi znacznie zwiększyć środki finansowe, by zapewnić przedsiębiorstwom trwałe wsparcie w procesie ich uzdrawiania. Pomocy tej powinien towarzyszyć europejski fundusz odbudowy w odpowiedniej wysokości, aby zapewnić dodatkowe, pilnie potrzebne środki wsparcia i równe szanse konkurencyjności w Unii.

Zrównoważona ochrona przed kryzysami

Także pożyczki udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), InvestEU i podobne programy powinny zostać znacznie rozszerzone, by udzielić pomocy na rozpoczęcie prywatnych i publicznych inwestycji – piszą przedstawiciele biznesu.

„Usilnie wzywamy nasze rządy i instytucje europejskie, by dotrzymały swoich zobowiązań i wykorzystały Europejski Zielony Ład, aby zachęcić do inwestowania w nowoczesną infrastrukturę, cyfryzację i «odmłodzenie» wartości dodanej przemysłu. Jest to nieodzowne dla ożywienia europejskiej gospodarki i uodpornienia w sposób zrównoważony naszego przemysłu na kryzysy”.

Już w kwietniu szefowie państw i rządów UE uzgodnili pakiet ratunkowy o wartości 500 mld euro na łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. Planowany jest też unijny Fundusz Odbudowy po kryzysie. Ma on wynieść co najmniej bilion euro.

(DPA,RTR/stas)