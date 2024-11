Przerażające statystyki. Prawie każdego dnia ginie kobieta

Jak wynika z przedstawionego we wtorek (19.11.2024) w Berlinie pierwszego raportu Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) dotyczącego przestępczości wymierzonej w kobiety, we wszystkich niemal kategoriach przestępstw odnotowano wyraźny wzrost. W 2023 r. ponad 52 000 kobiet lub dziewcząt padło ofiarą przestępstw seksualnych, takich jak gwałt, molestowanie seksualne i przymus. To o około 3 000 (6,2 procent) więcej niż w poprzednim roku.

Według wiceprzewodniczącego BKA Michaela Kretschmera ponad połowa ofiar miała mniej niż 18 lat. W przypadku przemocy domowej odnotowano ponad 180 000 ofiar płci żeńskiej, co stanowi wzrost o 5,6 procent. 938 dziewcząt i kobiet padło ofiarą prób zabójstwa, a 360 z nich poniosło śmierć. Oznacza to, że niemal każdego dnia dochodziło do kobietobójstwa, powiedziała minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Jak podkreśliła minister ds. rodziny Lisa Paus (Zieloni), raport pokazuje, jak powszechna jest przemoc wobec kobiet.

Według raportu w ubiegłym roku szczególnie duży wzrost odnotowano w przypadku przemocy wymierzonej w kobiety w sieci. W 2023 roku zarejestrowano 17 193 ofiary, co stanowi wzrost o 25 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Kobiety stanowią ponad 62 procent ofiar cyberprzemocy. Zdecydowana większość przestępstw to wymuszenie, groźby i nękanie. W przypadku nieletnich ofiar przemoc cyfrowa obejmuje głównie przestępstwa polegające na molestowaniu.

Według BKA w 2023 roku znacznie wzrosła również liczba tzw. przestępstw z nienawiści wobec kobiet. Chodzi tu o przestępstwa wyraźnie motywowane mizoginią. W ubiegłym roku zarejestrowano 322 takie przypadki. To o 56,3 procent więcej niż w 2022 roku. W 29 z tych przypadków chodziło o przestępstwa z użyciem przemocy – liczba ta podwoiła się w porównaniu z rokiem poprzednim.

Lepszy system wsparcia pod znakiem zapytania

Lisa Paus i Nancy Faeser zaplanowały na tę kadencję parlamentarną przepisy mające na celu lepszą ochronę kobiet przed sprawcami przemocy. Po przedwczesnym upadku koalicji rządowej nie jest teraz jasne, czy plany te zostaną zrealizowane. We wtorek minister ds. rodziny zapewniła, że jest zdecydowana przeforsować ustawę o rozbudowie ośrodków pomocy i poradnictwa jeszcze przed przewidywanymi nowymi wyborami do Bundestagu. Jak stwierdziła, liczy na wsparcie opozycyjnej chadecji, CDU/CSU, w celu uzyskania większości w parlamencie. Paus powiedziała, że rząd przedyskutuje ustawę w nadchodzącym tygodniu.

Jedna z planowanych ustaw przewiduje prawo do pomocy i poradnictwa dla kobiet, które padły ofiarą przemocy. W tym celu należy rozszerzyć istniejące usługi. Według szefowej resortu ds. rodziny w Niemczech działa około 350 domów dla kobiet, 100 mieszkań zapewniających ochronę oraz 600 punktów doradczych. Jak skonstatowała Lisa Paus, to jednak nie wystarcza. Ważnym elementem ustawy jest to, aby rząd federalny włączył się w finansowanie tych struktur – dodała minister.

Z kolei minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser planowała ustawę o ochronie przed przemocą, która miała przewidywać obowiązkowe szkolenia antyprzemocowe dla sprawców przemocy oraz elektroniczne obroże do egzekwowania zakazów kontaktu. We wtorek Faeser ponownie poparła te propozycje. Nie jest jednak pewne, czy w ciągu najbliższych miesięcy pojawią się konkretne przepisy w tej sprawie.

(EPD/jar)

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>