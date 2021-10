Przedszkolaki naśladują brutalny serial

W serialu Netflixa „Squid Game" ponad 450 zadłużonych osób rywalizuje ze sobą w grach dla dzieci. Uczestnicy albo giną w trakcie gry, albo przegrani są zabijani. W niemieckich szkołach dochodziło już do tego, że dzieci naśladowały grę i uderzały się nawzajem w twarz. Teraz robią to też przedszkolaki.

Doszło do tego w przedszkolu w Pinnebergu pod Hamburgiem – informuje lokalny „Pinneberger Tageblatt”. Osoba odpowiedzialna za kontakty z rodzicami dzieci wystosowała do nich list, w którym ostrzega przed brutalnym serialem, „gloryfikującym przemoc”. Może on wywoływać koszmary, lęki i problemy psychologiczne, „stąd nasz pilny apel: Nie pozwólcie swoim dzieciom oglądać tego serialu. Nawet jeśli sami to oglądacie" – można przeczytać w liście opublikowanym przez gazetę.

Brutalne zabawy dzieci

Serial jest dozwolony od lat 16. Wedle wychowawców z Pinnegergu, dzieci kończyły grę słowami: „Zabiję cię”. Wtedy mocno się zaniepokoili.

Rzeczniczka przedszkola powiedziała agencji informacyjnej DPA, że chodzi o pięcio- i sześcioletnie dzieci w przedszkolu oraz dzieci w wieku szkolnym do 13 lat objęte opieką pozaszkolną. Domagała się większej odpowiedzialności od rodziców. – Rodzice mają obowiązek stawiania barier swoim dzieciom – powiedziała, podkreślając, że dzieci nie potrafią same poradzić sobie z brutalnością i bezlitosną rywalizacją przedstawioną w serialu. Także mniejsze dzieci znają serial, zatem prawdopodobnie oglądały serial z rodzicami lub starszym rodzeństwem. Wychowawcy starają się rozmawiać z rodzicami – podkreśliła rzeczniczka.

Hit Netflixa

Południowokoreański serial Netflixa „Squid Game" osiąga rekordy oglądalności – 111 milionów w zaledwie 27 dni. Przewodnicząca Bawarskiego Związku Nauczycieli (BLLV) Simone Fleischmann powiedziała agencji DPA: „Nauczyciele poinformowali nas, że ten serial jest naśladowany również w ich szkołach".

To fakt, że dzieci i młodzież wielokrotnie odtwarzają inne seriale lub gry komputerowe. – Ale to już jest nowa jakość i to wywołuje oburzenie – uważa Fleischman.

Niebezpieczne gry w sieci

Jak donosi Bayerischer Rundfunk, w szkole w Augsburgu doszło już do kłótni między uczniami z powodu serialu. – Obserwujemy, że dzieci powtarzają gry z serialu. Uczniowie są przy tym policzkowani lub obrażani – relacjonuje Michaela Zipper, doradca ds. edukacji medialnej w tamtejszym kuratorium.

Policja poinformowała dziennikarzy tygodnika „Der Spiegel”, że w Augsburgu na szkolnych dziedzińcach pojawiły się kartki z zaproszeniami, na których nadrukowano kod QR prowadzący do strony internetowej. Tam pojawiało się odliczanie. – Dzieci bały się, że po zakończeniu odliczania może stać się coś złego – powiedział rzecznik policji.

Policjantom udało się zidentyfikować czterech nastolatków, którzy stworzyli stronę z odliczaniem. Grozi im grzywna, ponieważ nie udostępnili na swojej stronie danych administratora.

Problem nie tylko w Niemczech

Przed serialem ostrzegają także szkoły w Anglii – jak informuje BBC. Jeden z nauczycieli powiedział, że serial jest zupełnie nieodpowiedni dla dzieci ze szkoły podstawowej. Inny nauczyciel słyszał, jak sześciolatki rozmawiały o serialu.

Już na początku października dyrekcja jednej z belgijskich szkół poinformowała na Facebooku, że w szkole naśladuje się tę grę i że uczniowie są bici.

