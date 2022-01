Przedszkola: małe ryzyko infekcji przy regularnym testowaniu

Jeśli przynajmniej połowa dzieci w placówkach byłaby testowana dwa razy w tygodniu, ryzyko niewykrytego przeniesienia zakażenia byłoby tak niewielkie, że nawet w czasach pandemii można by zapewnić bezpieczną opiekę nad dziećmi.

To najważniejszy wniosek płynący z badania opublikowanego w tym tygodniu w czasopiśmie „JAMA”. Tego samego dnia ukazały się w czasopiśmie „Science” również inne badania z Nowego Jorku, które potwierdzają, jak ważne jest, by dzieci również podczas pandemii miały kontakt z równieśnikami. Badanie to wprawdzie nie dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, a tych jeszcze młodszych, ale jego wyniki potwierdzają, że interakcja z rówieśnikami i ruch są niezwykle istotne dla zdrowego rozwoju dziecka. Dzieci urodzone w Nowym Jorku podczas pandemii w 2020 roku wykazały w wieku 6 miesięcy głównie opóźnienia w rozwoju motorycznym w porównaniu z dziećmi urodzonymi przed pandemią.

Badania wykazały, że dzieci urodzone podczas pandemii są mniej sprawne motorycznie

Badanie: 600 dzieci regularnie testowanych przed 12 tygodni

Naukowcy z Uniwersytetu w Wuerzburgu towarzyszyli prawie 600 dzieciom w wieku do sześciu lat podczas drugiej fali pandemii.

W trakcie 12 tygodni, przerwanych dłuższym lockdownem kiedy przedszkola były całkowicie zamknięte, naukowcy regularnie testowali wychowawców i dzieci – przeprowadzili łącznie 500 testów.

Tylko dwie infekcje

W okresie próbnym wykryto tylko dwa zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Badacze uważają, ze jest to wyraźna wskazówka, że w tej fali pandemii wystąpiły jedynie niskie wskaźniki zakażeń wśród dzieci z tej grupy wiekowej.

Naukowcy zwracają jednak uwagę, że od tego czasu pojawiły się nowe warianty wirusa, takie jak delta i omikron, co może prowadzić do wyższych wskaźników infekcji wśród dzieci.

Nie są jednak zdania, że konieczne jest całkowite zamknięcie przedszkoli i żłobków. Rozsądne koncepcje testowania i zasady higieniy mogą pomóc w zminimalizowaniu liczby zakażeń i ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa.

Regularne testy

Badanie wykazało, że regularne przeprowadzanie testów dawało także rodzicom i wychowawcom wysokie poczucie bezpieczeństwa. Pomogło im to lepiej poradzić sobie ze stresem psychicznym związanym z wyjątkową sytuacją spowodowaną koronawirusem.

Regularne testowanie dzieci pozwala uniknąć ognisk zakażeń

Naukowcy powtarzają, że ważne jest, aby pierwszy z dwóch tygodniowych testów wykonywać na początku tygodnia. Wyniki testu powinny być dostępne w ciągu 24 godzin, co w dzisiejszych czasach nie jest problemem w przypadku szybkich testów.

Największą akceptacją wśród dzieci i opiekunów cieszyła się nieinwazyjna i bezbolesna metoda testowania: dzieci musiały wypłukać usta i potem wszystko wypluć. Uniwersytet w Wuerzburgu podsumował w specjalnej instrukcji, jak w praktyce najlepiej postępować w żłobkach i przedszkolach w trakcie pandemii.

