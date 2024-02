Przed wizytą w USA. Apel Scholza o wsparcie dla Ukrainy

Kanclerz Olaf Scholz leci w czwartek (8.02.2024) do Waszyngtonu. W piątek planowane jest spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem. Będzie ono dotyczyć głównie sytuacji w Ukrainie. Przed odlotem na trzecią z kolei wizytę w Białym Domu Scholz wezwał sojuszników w Europie i USA do większego wsparcia dla Ukrainy. – To jest ten moment, kiedy musimy zrobić to, co jest obecnie nieodzowne, czyli wspólnie dać Ukrainie możliwość obrony, jednocześnie wysyłając bardzo wyraźny sygnał do rosyjskiego prezydenta (Władimira Putina)” – powiedział szef rządu Niemiec. „Sygnał, że nie może on liczyć na to, że nasze wsparcie osłabnie, lecz będzie trwało wystarczająco długo i będzie wystarczająco duże” – dodał Scholz. Jak podkreślił, Ukraina broni się wszystkimi możliwymi sposobami. Dlatego potrzebuje dalszego wsparcia. – Dotychczasowe zobowiązania w Europie oraz zobowiązania amerykańskiego Kongresu nie są jeszcze wystarczające. Musimy więc znaleźć sposób na to, abyśmy wszyscy razem robili więcej – powiedział kanclerz.

Podkreślił także, że Niemcy podjęły w budżecie na rok 2024 ważne decyzje dotyczące wsparcia dla Ukrainy zarówno na ten rok jak i kolejne lata. – Ale działanie w pojedynkę nie wystarczy, jeśli nie zostanie zapewnione wystarczające wsparcie ze wszystkich stron”– dodał.

Dwa procent PKB na NATO

Scholz odniósł się również do kwestii wzmocnienia NATO. Jak podkreślił, ważne jest, aby teraz wszystkie państwa spełniały cel dwóch procent wydatków na wyposażenie swoich sił obronnych. Dodał też, że Niemcy po raz pierwszy od ponad 30 lat zamierzają w tym roku wydać na obronność więcej niż dwa procent swojego PKB.

Zagrożenie dla Europy

Według polityków SPD i CDU zablokowanie nowej pomocy dla Ukrainy w Senacie USA jest sygnałem ostrzegawczym. „Blokada pomocy dla Ukrainy w Kongresie to tylko przedsmak tego, co może grozić, jeśli Donald Trump zostanie ponownie wybrany do Białego Domu w listopadzie” – powiedział przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, Michael Roth, w środę dla portalu informacyjnego „t-online”. Jak dodał: „Wtedy z dnia na dzień bezpieczeństwo Europy nie byłoby już zapewnione” i „w najwyższym stopniu zagrożona byłaby przyszłość i niezależność wolnej Ukrainy”. Socjaldemokrata skrytykował jednocześnie fakt, że UE zbyt długo polegała na tym, że USA nadal będą udzielać Ukrainie wsparcia militarnego. Według Rotha, aby powstrzymać „rosyjski imperializm”, Europejczycy muszą wreszcie przejąć większą odpowiedzialność. „To jest właściwa droga - bez względu na to, czy następny prezydent będzie nazywał się Trump czy Biden” – wskazał polityk.

Więcej broni dla Ukrainy

„Musimy wreszcie obudzić się i przygotować na ewentualną prezydenturę Donalda Trumpa, inwestując masowo w nasze własne bezpieczeństwo” – powiedział także polityk CDU ds. polityki zagranicznej Norbert Röttgen dla portalu „t-online”.

Biorąc pod uwagę blokującą politykę Republikanów w Kongresie USA, chadek stwierdził: „Ta polityka ma katastrofalny wpływ na znaczenie polityki zagranicznej USA”. Osłabia to zaufanie sojuszników do Stanów Zjednoczonych i zachęca państwa takie jak Chiny i Iran do podjęcia militarnej konfrontacji z USA.

Z kolei inny polityk CDU ds. polityki zagranicznej Roderich Kiesewetter w rozgłośni Deutschlandfunk wezwał Europę do „przejęcia odpowiedzialności i odciążenia Amerykanów w znacznej części wsparcia dla Ukrainy, zwłaszcza poprzez udostępnienie znacznej ilości broni.

Pakiet pomocowy. Nowa inicjatywa Demokratów

W środę Senat USA nie zdołał przegłosować pakietu ustaw o wartości 118 miliardów dolarów (około 110 miliardów euro), który przewidywał środki na zabezpieczenie granicy USA z Meksykiem oraz pomoc dla Ukrainy i Izraela. Powodem niepowodzenia był sprzeciw opozycyjnych Republikanów. Demokraci prezydenta Joe Bidena zamierzają teraz spróbować uchwalić nową pomoc dla Ukrainy i Izraela w oddzielnej ustawie.

(AFP/DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>