Przeciętny niemiecki szef ma 52 lata i jest mężczyną. Wiadomo, ile zarabia

Najwyższy wzrost eksportu w Niemczech od prawie dwóch lat

Eksport w Niemczech wzrósł we wrześniu o 1,5 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny. To najwyższy wskaźnik od listopada 2017 roku. Jest on też wyższy od oczekiwań analityków, którzy szacowali wzrost 0,4 proc.