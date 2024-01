Prześladowania chrześcijan. Raport mówi o eskalacji

Organizacja pomocowa Open Doors skarży się na ponowny wzrost przemocy wobec chrześcijan w wielu krajach na całym świecie. Jak wynika z opublikowanego dziś (17.01.2024) w Kelkheim w Hesji Światowego Indeksu Prześladowań 2024, ponad 365 milionów chrześcijan na całym świecie jest narażonych na skrajne prześladowania i dyskryminację ze względu na swą wiarę. Co gorsza, nasilenie prześladowań w porównaniu z rokiem poprzednim stale wzrasta.

Według raportu, Korea Północna ponownie znalazła się na pierwszym miejscu w negatywnym rankingu najbardziej represyjnych krajów, a za nią uplasowały się Somalia, Libia, Erytrea, Jemen, Nigeria, Pakistan, Sudan, Iran i Afganistan. Najludniejsze kraje świata - Indie i Chiny - znalazły się na 11. i 19. miejscu.

Indie: kościół zniszczony przez nacjonalistów Zdjęcie: John Fredricks/NurPhoto/picture alliance

Zdaniem chrześcijańskiej organizacji pomocowej Open Doors, zbliżonej do protestanckich Kościołów ewanglikalnych, w okresie sprawozdawczym od października 2022 do października 2023 roku za praktykowanie wiary zginęło co najmniej 4 tysiące 998 chrześcijan. Poza tym 42 tysiące 849 chrześcijan zostało dotkniętych przemocą fizyczną lub groźbami śmierci; W 2023 roku było ich 29 tysięcy 411. Około 279 tysięcy 000 chrześcijan zostało wypędzonych ze swoich domów lub musiało się ukrywać, co oznacza, że było ich ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Według raportu, podobnie jak w latach poprzednich, większość morderstw na chrześcijanach popełniono w krajach Afryki Subsaharyjskiej; Ich sprawcami były głównie grupy islamistyczne. W samej Nigerii (6. miejsce) co najmniej 4 tysiące 118 chrześcijan zginęło z powodu wiary. W Indiach co najmniej 160 chrześcijan zostało zamordowanych przez hinduskich nacjonalistów; w roku poprzednim było ich 17.

Open Doors podaje, że liczba ataków na budynki i obiekty kościelne na całym świecie dramatycznie wzrosła, z 2 tysięcy 110 do 14 tysięcy 766. W Etiopii (32. miejsce) liczba ataków na kościoły, instytucje kościelne oraz szkoły wzrosła z 22 w roku poprzednim do 284. W Burkina Faso (20. miejsce) i Republice Środkowoafrykańskiej (28. miejsce) ponad tysiąc przedsiębiorstw należących do chrześcijan zostało spalonych, splądrowanych lub skonfiskowanych; to dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

W Chinach (19. miejsce), podobnie jak w roku poprzednim, na polecenie rządu i władz lokalnych zamknięto większość kościołów lub budynków przeznaczonych na kościoły. W Pakistanie (7. miejsce) i Indiach (11. miejsce), jak podaje Open Doors, podburzone tłumy atakują kościoły.

Dyktatury w Nikaragui (30. miejsce) i na Kubie (22. miejsce) są coraz bardziej wrogie wobec chrześcijan. Rząd prezydenta Ortegi w Nikaragui zamknął kościoły, chrześcijańskie stacje radiowe i uniwersytety, jak równiez wydalił z kraju księży i zakonnice. Biskupowi Rolando Alvarezowi odebrano obywatelstwo; został skazany na 26 lat więzienia za zdradę stanu, a później wydalony z kraju.

Szef niemieckiego oddziału organizacji Open Doors, Markus Rode, zaapelował do niemieckich polityków o zwiększenie wysiłków na rzecz promowania wolności religijnej. Zaangażowanie w prawa człowieka nie powinno pozostać jedynie pustym frazesem, powiedział Rode.

(EPD, KNA/jak)

