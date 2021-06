Prywatne fortuny biją rekord. Klub suberbogaczy rośnie w siłę

W ubiegłym roku ludzie na świecie zgromadzili tyle pieniędzy, jak nigdy dotąd. W porównaniu z rokiem 2019 wartość ich zasobów finansowych wzrosła o 8 procent, do rekordowego poziomu 250 bilionów dolarów, czyli około 205 bilionów euro. Tak wynika z analizy firmy doradztwa strategicznego Boston Consulting Group (BCG).

Bogacze i superbogacze

Do powiększenia zasobów przyczyniły się wzrost kursów giełdowych oraz oszczędności. BCG po raz pierwszy uwzględniła w swojej analizie także wartość nieruchomości i złota. Po odliczeniu długów ogólna wartość finansowa zasobów znajdujących się w rękach prywatnych wynosi 431 bilionów dolarów.

Ta fortuna jest jednak nierównomiernie rozłożona. Silnie wyrasta przede wszystkim klub bogaczy i superbogaczy.

Wystawa luksusowego salonu jubilerskiego na prestiżowej Königsallee w Düsseldorfie

Ponadprzeciętna oszczędność Niemców

W Niemczech prywatne zasoby finansowe, na które składają się między innymi gotówka, pieniądze na kontach bankowych, akcje i inne papiery wartościowe oraz ubezpieczenia na życie zwiększyły się o około 6 procent, do około 9 bilionów dolarów. Wartość majątku rzeczowego też wzrosła o 5 procent, do 13 bilionów dolarów. Po odliczeniu długów prywatne gospodarstwa domowe w Niemczech posiadają w tej chwili w sumie prawie 20 bilionów dolarów.

„Niemcy chętniej inwestują w nieruchomości niż papiery wartościowe, czego wyraźnie dowodzi udział wartości rzeczowych w ich majątku wynoszący prawie 60 procent” – mówi Anna Zakrzewski z BCG, będąca autorką tego opracowania. „Poza tym niemieccy inwestorzy i akcjonariusze starają się ponadprzeciętnie dużo zaoszczędzić” – dodaje.

Na wzrost majątku Niemców wpłynął także w dużym stopniu koronakryzys. Wielu Niemców w pierwszym roku pandemii trzymało swoje pieniądze w garści, poza tym lockdown i przejściowe zamknięcie sklepów oraz ograniczenia w podróżach zmniejszyły konsumpcję. Liczba niemieckich dolarowych milionerów zwiększyła się, jak podaje BCG, o 35 tysięcy do 542 tysięcy osób.

Pandemia koronawirusa. Kto na niej korzysta? Bogaty, bogatszy, Jeff Bezos Założyciel Amazon Jeff Bezos (na zdjęciu z przyjaciółką Lauren Sanchez przed Taj Mahal) gra w swojej własnej lidze. Od początku pandemii firma wysyłkowa Amazon ma wzięcie jak nigdy dotąd. Cena akcji rośnie rekordowo. Jeff Bezos - jeszcze przed pandemią najbogatszy człowiek na świecie - teraz jeszcze bardziej się wzbogacił. Forbes szacuje jego majątek na 160 mld euro.

Pandemia koronawirusa. Kto na niej korzysta? Musk chce być numerem jeden Budować samochody, ale zaistnieć jako firma technologiczna! Elon Musk z Teslą odniósł na tym polu sukces. Jego firma skorzystała na giełdowym kursie akcji technologicznych podczas pandemii. Dopiero niedawno urodzony w RPA przedsiębiorca wyprzedził Billa Gatesa i obecnie zmierza w kierunku szefa Amazon. Jego majątek szacuje się na 110 mld euro.

Pandemia koronawirusa. Kto na niej korzysta? Jak zdalnie pracować, to z Zoom! Praca zdalna w czasach pandemii to wielkie błogosławieństwo dla Erica Yuana. Założyciel Zoom przyjechał do USA z Chin w wieku 27 lat. Po kilku latach współpracy z dzisiejszą konkurencją WebEx usamodzielnił się z własną platformą wideo. W 2019 r. wprowadził Zoom na giełdę. Od czasu pandemii kurs akcji eksplodował. Majątek Yuana - miłośnika koszykówki - szacuje się na 16 miliardów euro.

Pandemia koronawirusa. Kto na niej korzysta? Trenuj w domu! Zamknięte siłownie, ograniczenie kontaktów - dla Johna Foley'a to dobrze. W 2013 roku reklamował jeszcze swój sprzęt fitness na Kickstarterze, dziś inwestuje się w jego firmę Peloton. Cena akcji potroiła się od początku pandemii i niespodziewanie uczyniła z 50-latka miliardera.

Pandemia koronawirusa. Kto na niej korzysta? Z Niemiec do Kanady Dzięki Shopify można samemu stworzyć sklep internetowy. Za Shopify stoi Tobias Lütke. W 2002 roku wyemigrował z Niemiec do Kanady i rozpoczął - typowo po amerykańsku - od garażu. Teraz jego firma jest najcenniejszym przedsiębiorstwem w Kanadzie. Od marca 2020 cena akcji wzrosła ponad dwukrotnie. Forbes szacuje majątek 39-latka na 7,5 mld euro.

Pandemia koronawirusa. Kto na niej korzysta? Nagle miliarder Już w styczniu Ugur Sahin postawił na właściwego konia: szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Szczepionka, opracowana przez jego firmę Biontech z Moguncji, to wielka nadzieja w walce z pandemią Covid-19. Sahin, który przyjechał do Niemiec z Turcji, nie tylko nagle stał się sławny na całym świecie, ale także bardzo bogaty. Wartość jego udziałów w spółce szacuje się na ponad dwa miliardy euro.

Pandemia koronawirusa. Kto na niej korzysta? Odpowiednie składniki HelloFresh to popularne zestawy do gotowania. Zyski firmy wzrosły ponad trzykrotnie, a obroty dwukrotnie. Współzałożyciel i akcjonariusz Dominik Richter korzysta na lockdownie i zamkniętych restauracjach. Jeszcze nie dołączył do grona miliarderów, ale ma już pod ręką odpowiednie składniki.

Pandemia koronawirusa. Kto na niej korzysta? I jeszcze raz Amazon W czasie pandemii wzbogacił się nie tylko twórca Amazon, ale także jego była żona. Dzięki pakietowi akcji MacKenzie Scott awansowała na pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych kobiet na świecie. Jej fortunę szacuje się na prawie 60 miliardów euro.



Niemcy na trzecim miejscu

Boston Consulting Group zwraca uwagę w swojej analizie także na kurs euro, który wzrósł w stosunku do dolara i wpłynął na liczbę członków „klubu milionerów”. W tej chwili na świecie jest 26,6 miliona osób, których majątek finansowy wynosi milion dolarów i więcej. W roku ubiegłym było ich o 1,8 miliona więcej niż w roku 2019. Liczba członków klubu superbogaczy, czyli ludzi posiadających więcej niż 100 milionów dolarów, wzrosła w ubiegłym roku na świecie o 6 tysięcy, co oznacza, że liczy on około 60 tysięcy członków. Posiadają oni łącznie 15 procent majątku na świecie, który można w jakiś sposób zainwestować. W Niemczech żyje 2900 superbogaczy, co daje im trzecie miejsce na świecie pod tym względem. Na pierwszym miejscy w tym rankingu są USA, a na drugim – Chiny.

Stany Zjednoczone przodują także w ogólnoświatowym rankingu prywatnych zasobów finansowych, wynoszących 136 bilionów dolarów. Na drugim miejscu znajduje się Azja, bez Japonii (około 112 bilionów), a na trzecim – Europa Zachodnia (103 biliony dolarów). W kolejnych latach, po spodziewanym ożywieniu koniunktury po koronakryzysie, BCG przewiduje stały wzrost wartości prywatnych zasobów. Do roku 2025 powinny one wzrastać o 5 procent rocznie, do 544 bilionów dolarów. Zgodnie z tą prognozą wzbogacą się przede wszystkim mieszkańcy Ameryki Północnej, Azji (bez Japonii) i Europy Zachodniej.

