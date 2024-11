Prognozy KE: Polska z mocnym wzrostem, Niemcy maruderem

W 2024 roku produkt krajowy brutto Niemiec skurczy się o 0,1 proc. – szacuje Komisja Europejska w opublikowanych w piątek (15.11.2024) jesiennych prognozach gospodarczych. W maju KE zakładała, że największa gospodarka Unii Europejskiej nieznacznie wzrośnie – o 0,1 proc. PKB. W 2025 roku Niemcy mogą być na plusie, ze wzrostem na poziomie 0,7 proc. PKB, ale będzie to najniższy wzrost w strefie euro. Na kolejny, 2026 rok, KE zakłada wzrost o 1,3 proc. PKB.

Znacznie lepiej ma radzić sobie polska gospodarka, dla której KE podniosła prognozę wzrostu PKB do 3 proc. w bieżącym roku oraz 3,6 proc. w 2025 roku. Majowe szacunki mówiły o wzroście na poziomie 2,8 proc. w 2024 roku i 3,4 proc. w roku przyszłym. Inflacja ma wynieść 3,8 proc. w bieżącym roku i 4,7 proc w 2025 r., co będzie konsekwencją odmrożenia cen energii i podwyżki akcyzy – szacuje KE. Bezrobocie utrzyma się poniżej 3 proc.

Powolne ożywienie

Prognoza Komisji dla strefy euro pozostaje niezmieniona – wzrost o 0,8 proc. w tym roku oraz 1,3 proc. w roku przyszłym. Bruksela spodziewa się też dalszego osłabienia inflacji do 2,4 proc. w bieżącym roku, oraz 2,1 proc. w 2025. Oznacza to, że wskaźnik ten zbliża się do celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni Zdjęcie: TT News Agency/Caisa Rasmussenvia REUTERS

„Gospodarka europejska ożywia się powoli” – oświadczył unijny komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni. „W nadchodzących dwóch latach wzrost powinien stopniowo przyspieszyć” – dodał. Ożywieniu sprzyjać powinny spadek inflacji i niskie bezrobocie, jak również wzrost prywatnej konsumpcji i inwestycji.

Geopolityczna niepewność

Jednocześnie Bruksela podkreśla, że na faktyczną sytuację gospodarczą wpływ będą mieć wyzwania i napięcia geopolityczne, jak wojna w Ukrainie i konflikt na Bliskim Wschodzie, co może mieć znaczenie dla zaopatrzenia Europy w energię. Do tego dochodzi także niepewność związana z powrotem do Białego Domu Donalda Trumpa, który zapowiedział protekcjonistyczny kurs wobec Europy. Zarazem państwa UE będą musiały pogodzić politykę obniżania poziomów zadłużenia z wysiłkami na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego.

RTR, AFP/ widz

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>