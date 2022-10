Producent dronów Bayraktar TB2 zabiega o współpracę z Niemcami

Szef czołowego tureckiego producenta dronów bojowych, firmy Baykar, wezwał do zacieśnienia współpracy z Niemcami w przemyśle obronnym.

Korzyści dla obu stron

– Mamy bardzo solidne relacje w innych sektorach. W przemyśle obronnym także musimy podjąć wzajemnie korzystne działania – powiedział Haluk Bayraktar.

– Obie strony by na tym skorzystały – stwierdził dalej Bayraktar. Jego zdaniem Niemcy są „bardzo ograniczone” pod względem technologii obronnych. – Wszelkie obawy i zastrzeżenia dotyczące Turcji powinny zostać usunięte – oświadczył.

Firma Baykar produkuje m.in. znany dron bojowy Bayraktar TB2, który był używany przez Ukrainę w walce z Rosją, a wcześniej np. przez Azerbejdżan w wojnie z Armenią, jak również w Syrii czy w Libii. – W sumie dron ten został już wyeksportowany do 24 krajów – powiedział Haluk Bayraktar.

Wieloletnie rozważania

Firma Baykar buduje obecnie w Ukrainie zakłady do produkcji dronów bojowych i bezzałogowych samolotów uderzeniowych, które według Bayraktara powinny zacząć działać w przyszłym roku. Jednocześnie odrzucił obawy związane ze zwiększonym wykorzystaniem dronów bojowych.

– Decydenci decydują o tym, czy zostana wykorzystane w dobry czy zły sposób. Technologia wykorzystywana w dronach pozwala na precyzyjne atakowanie wybranych celów. W przypadku technologii konwencjonalnej nie jest to możliwe – wyjaśnił Haluk Bayraktar.

W Niemczech o wykorzystaniu dronów mówiło się od lat. Dopiero wiosną tego roku Bundestag dał zielone światło na uzbrojenie dronów, a więc nie tylko do wykorzystania ich do rozpoznania i obserwacji z powietrza. W 2020 roku Turcja otrzymała od Niemiec broń i inny sprzęt wojskowy za 344,6 mln euro.

Transakcje zbrojeniowe z Turcja, będącą członkiem NATO, budzą w Niemczech kontrowersje m.in. z powodu jej wkroczenia do północnej części Syrii w 2019 roku. Partia Zielonych wezwała w związku z tym do całkowitego wstrzymania eksportu niemieckiego uzbrojenia do Turcji.

(DPA/jak)