Proces 40 lat po tragicznej zbrodni

Kat i anioł z Dachau. Zbrodnia i przebaczenie

Obaj mają to same imię, Heinrich. Jeden jest katem, drugi aniołem. W obozowym piekle Dachau ich drogi skrzyżują się z drogą polskiego kleryka. Po wojnie dokona on niezwykłego gestu, który przejdzie do historii.